停車天堂？ 愛車無故遭潑強酸毀容、輪胎被刺破 車主氣炸抓兇

宜蘭羅東鎮維揚路80巷內發生民眾愛車無故遭潑灑疑似腐蝕性強酸，強液還熔到車裡面，整輛車需烤漆翻修，另有1車的4個輪胎全被刺破，這個過年沒有車開，車主氣爆在臉書發文。據了解，此公有地雖開放停車，但無人管理，羅東警方正調閱監視器全力偵辦。

被害家人在「宜蘭知識+」臉書貼文，指稱他家的車跟鄰近的車都被潑灑高腐蝕性溶液，大家很珍惜這塊空地，造福許多車主，停車車主都很文明，有留車道讓人進出，車上也有留電話，很遺憾的⋯我們沒有接到任何一通電話，直接被潑了一整車的不明液體。

貼文者說，旁邊的車除了被毀容外，四個輪胎也被洩氣，附近居民和民眾請留意自身及車體安全，因為不知道嫌疑人會不會隨機下手。地點就在維揚路80巷內（羅東救國團對面巷子裡），發生時間26日晚上10時30分至27晚上8時之間，如果有目擊者或可以提供行車記錄器請聯絡。

潑酸及刺輪胎損車，引起民眾憂心恐慌，另也有民眾貼文說，維揚路80巷是停車天堂，但車輛停在畫的地方，輪胎屢遭不明人士刺破，甚至被潑酸，目前宵小尚未抓到，所以大家想快樂過個好年的話，真心奉勸不要停在該處。

網友紛紛留言，「如果只有畫xx的地方被潑的話，問題就很明顯，報警吧」；「報警沒用啦，沒攝影機抓不到」；「停在xxx的人也太荒謬，不值得同情」；「車停在XX地方，有沒有考慮到別人，還好意思討拍」。

林姓車主說，該處是公有空地停車不用錢，很多人停車，聽說之前有車被刺破輪胎，這次是嚴重到潑強酸，而且一次2輛車受損；他從未與人結怨，愛車才買1年，如今四面與車頂遭強酸腐蝕，有些液體還熔到車裡面，過年找不到地方修，很麻煩，這件事搞得人心惶惶，附近有國小，萬一小孩被潑到酸，後果難想像。