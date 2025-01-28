餐廳炊具遭竊…年菜訂單險開天窗 遭變賣96元急報警尋回

台北市梁姓女子昨涉嫌竊取一間餐廳放在戶外的蒸籠及快速爐，業者擔心年菜訂單開天窗，趕緊報案，警方1小時後查獲梁女，發現她將炊具以96元賣給資源回收場，查扣發還，詢後依竊盜罪函送。

警方調查，昨上午6時許，61歲梁姓女子在北市大安區忠孝東路巷弄一間私廚餐廳，偷走業者放在餐廳後方空地的2個快速爐及1個大型蒸籠，騎機車離開；余姓廚師上班發現失竊，11時許報案指損失價值1萬多元炊具，無法烹飪年菜。