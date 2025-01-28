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餐廳炊具遭竊…年菜訂單險開天窗 遭變賣96元急報警尋回

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市梁姓女子昨涉嫌竊取一間餐廳放在戶外的蒸籠及快速爐，業者擔心年菜訂單開天窗，趕緊報案，警方1小時後查獲梁女，發現她將炊具以96元賣給資源回收場，查扣發還，詢後依竊盜罪函送。

警方調查，昨上午6時許，61歲梁姓女子在北市大安區忠孝東路巷弄一間私廚餐廳，偷走業者放在餐廳後方空地的2個快速爐及1個大型蒸籠，騎機車離開；余姓廚師上班發現失竊，11時許報案指損失價值1萬多元炊具，無法烹飪年菜。

警方調閱監視器鎖定梁，1小時後赴她大安區住處通知到案，帶回大安警分局敦化南路派出所，她稱，從事清潔工作，以為炊具被棄置，以96元賣給資源回收場。警方前往回收場尋獲失竊炊具，查扣發還被害人，將梁依竊盜罪函送。

台北市梁姓女子昨涉嫌竊取一間餐廳放在戶外的蒸籠及快速爐，業者擔心年菜訂單開天窗，趕緊報案，警方查獲梁依竊盜罪函送。記者李奕昕／翻攝
台北市梁姓女子昨涉嫌竊取一間餐廳放在戶外的蒸籠及快速爐，業者擔心年菜訂單開天窗，趕緊報案，警方查獲梁依竊盜罪函送。記者李奕昕／翻攝
台北市梁姓女子昨涉嫌竊取一間餐廳放在戶外的蒸籠及快速爐，業者擔心年菜訂單開天窗，趕緊報案，警方查獲梁依竊盜罪函送。記者李奕昕／翻攝
台北市梁姓女子昨涉嫌竊取一間餐廳放在戶外的蒸籠及快速爐，業者擔心年菜訂單開天窗，趕緊報案，警方查獲梁依竊盜罪函送。記者李奕昕／翻攝
台北市梁姓女子昨涉嫌竊取一間餐廳放在戶外的蒸籠及快速爐，業者擔心年菜訂單開天窗，趕緊報案，警方查獲梁依竊盜罪函送。記者李奕昕／翻攝
台北市梁姓女子昨涉嫌竊取一間餐廳放在戶外的蒸籠及快速爐，業者擔心年菜訂單開天窗，趕緊報案，警方查獲梁依竊盜罪函送。記者李奕昕／翻攝

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