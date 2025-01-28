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嘉縣婦疑獨留子在車內進賣場 車突起火母子送醫

中央社／ 嘉義縣28日電

嘉義縣王姓婦人昨天帶著4歲兒子至賣場購物，疑獨留兒子在車內，不料車內冒煙，王婦及路人救出小孩，王婦與子灼傷送醫，火災原因待調查釐清。

嘉義縣消防局昨天中午12時22分據報，指水上鄉中興路附近一處賣場發生汽車火警，立即派遣水上分隊趕抵，為1輛自小客車起火燃燒，傷者為一對母子。王婦臉灼傷，4歲男童雙手、頭臉灼傷，意識清楚，立即送醫治療，現場火勢由賣場人員撲滅，後續火災原因由火調科調查釐清。

警方指出，王婦昨天駕車帶著幼子前往賣場購物，車輛停在停車格沒有熄火，王婦進入賣場，疑似將小孩獨留在車內，後來旁邊車輛的男駕駛發現車在冒煙，且有小孩在拍打窗戶，其他人見狀通報賣場，當下這名男駕駛第一時間沒辦法打開車門。

警方表示，王婦看見自己的車輛在冒煙，衝出賣場打開車門，火勢順勢竄出，他人救出小孩；賣場人員見狀，持滅火器撲滅火勢，消防人員趕到時，火勢已撲滅，立即將灼傷的王婦母子送醫治療。

嘉義 小孩 火燒車 賣場

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