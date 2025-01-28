要過年了嗨過頭？ 屁孩點鞭炮丟警局還高調PO網

要過年了開心過頭？昨日晚上有民眾點燃鞭炮後，朝著恆春警分局丟擲，並將過程影片上傳社群軟體，遭網友炮轟「亂丟鞭炮竟還發文上網？」恆春警分局表示，已掌握其身分並傳喚到案說明，將依違反社會秩序維護法送辦。

昨晚8時許，有民眾燃放鞭炮後朝恆春警分局丟擲，事後還過程影片上傳社群軟體，網友表示，「現在小孩頭腦真的不知道到底在想什麼，拿鞭炮朝警察局的方向丟就算了，還發文發上網。新年到了要領紅包很興奮我懂，但不至於這樣做吧！這種小朋友真的需要讓他們有個教訓」。

恆春警方調查後，掌握其身分並到案說明，男子坦承是經同儕分享丟鞭炮惡作劇方式，以此為樂，又覺不會有不好的後果，才會這樣做。員警告誡勸導後已知其行為不妥，警方將依違反社會秩序維護法送辦。