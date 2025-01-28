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除夕家不寧 新北驚傳親兄弟清晨持刀互砍

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一處社區今天除夕清晨傳出兄弟持刀互砍案件，一對43歲、40歲的許姓兄弟不明原因戶砍，2人身上多處刀傷送醫急救，所幸均無生命危險，警方現已介入調查。

今天清晨約4時48分，43歲許姓男子全身是血突然衝下樓，要求管理員幫忙報警。管理員發現對方左臉有一處深可見骨的刀傷。

警消初步了解，許姓兄弟因在家中爆發口角後，兩人憤而持刀互砍傷害。其中哥哥許男身體及頭部多處刀傷；弟弟左手近乎斷掌。許父則透露兩人均未飲酒或吸毒，但許弟疑似有情緒方面的疾病。

兄弟兩人分別依照傷勢輕重，分送兩家醫院急救，後續警方將依傷害及家暴程序進行調查，兩人經急救後均無大礙。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市某社區大樓今天除夕清晨傳出兄弟在家持刀互砍案件。記者蔣永佑／翻攝
新北市某社區大樓今天除夕清晨傳出兄弟在家持刀互砍案件。記者蔣永佑／翻攝

兄弟 家暴 除夕

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