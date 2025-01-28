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影／台中男子市政北七路酒駕 衝上台階撞破火鍋店大門
今天是大年除夕，台中郭姓男子深夜到汽車旅館喝酒完離去，行經西屯區市政北七路疑似未注意，直接衝向正前方的火鍋店，宛如「砲彈式」撞擊釀店家大門、玻璃當場被撞破1個大洞，警方依公共危險罪嫌將郭送辦，車上陳姓友人也因連坐罰開罰。
台中第六分局今凌晨4點多獲報，西屯區朝富路上有交通事故，到場發現郭姓駕駛（22歲）開1輛黑色TOYOTA轎車，市政北七路往朝富路方向行，撞進該路口的火鍋店。
當時包括陳男及右前座的陳姓友人（24歲）均擦挫傷，經警方將陳男救出送醫無大礙，所幸因深夜火鍋店及周邊路口沒有民眾，未釀更嚴重事故。
警方勘驗監視器發現，郭男當時開車沿著市政北七路開到底，與朝富路的T字路口時，疑似未注意路況沒有轉彎，反而持續直行衝上人行道、店家台階後，再撞破火鍋店大門，導致玻璃、牆面嚴重碎裂破損，內部物品也散落一地。
警方對郭男施以呼氣酒測值已經超過0.25門檻，郭自稱當時和朋友到汽車旅館喝完酒，除依公共危險罪嫌將郭送辦，另車上的陳姓男子也因連坐罰，依道路交通管理處罰條例第35條第8項，將對他處6000元以上1萬5000元以下罰鍰。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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