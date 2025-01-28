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除夕彰化秀水火警、母女3人受困 義消救出婦人和2女童
今天大年除夕，彰化縣秀水鄉民主街一棟2層住宅清晨火警，住在附近的秀水義消吳順錩、吳宗模接獲通報後，先趕到現場，架簡易梯將受困二樓陽台的母女三人救出，幸好未受傷，仍由救護車預防性送往彰化基督教醫院就醫，起火原因由消防局調查中。
彰化縣消防局清晨7時21分據報，指秀水鄉民主街一棟2層住宅發生火警，住在附近的秀水義消吳順錩、吳宗模接獲通報後，先趕到現場，用簡易梯將受困在二樓陽台的37歲女子及分別13歲、5歲女童救下來送醫。
消防局動各式消防車輛9輛、救護車4輛、消防人員31人趕到現場，由第三大隊大隊長詹江洲指揮，發現這棟二樓建築，堆放甚多雜物，燃燒面積約10平方公尺，救災人員部署水線持續降溫，並使用熱顯像儀確認現場無異常溫度，無人受傷受困，在7時48分撲滅。
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