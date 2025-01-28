除夕彰化秀水火警、母女3人受困 義消救出婦人和2女童

今天大年除夕，彰化縣秀水鄉民主街一棟2層住宅清晨火警，住在附近的秀水義消吳順錩、吳宗模接獲通報後，先趕到現場，架簡易梯將受困二樓陽台的母女三人救出，幸好未受傷，仍由救護車預防性送往彰化基督教醫院就醫，起火原因由消防局調查中。

彰化縣消防局清晨7時21分據報，指秀水鄉民主街一棟2層住宅發生火警，住在附近的秀水義消吳順錩、吳宗模接獲通報後，先趕到現場，用簡易梯將受困在二樓陽台的37歲女子及分別13歲、5歲女童救下來送醫。