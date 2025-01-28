苗128線老翁開車自撞路樹 疑未繫安全帶撞方向盤傷重不治

苗栗縣西湖鄉昨下午發生死亡事故，一名76歲李姓老翁獨自駕駛自小客車行經縣道苗128線時，突然撞上路旁的木麻黃大樹，雖然樹木完好無損，但自小客車卻撞到車頭凹陷，老翁更疑似因未繫安全帶，直接衝撞方向盤，導致傷勢嚴重送醫不治，通霄警方已介入釐清事故發生原因。

據了解，李姓老翁昨天下午3時許獨自開車從通霄要前往銅鑼，卻在行經苗123線西湖上大坪的一處直線路段時，突然衝撞路旁路樹，被路過民眾發現報警並通報救護人員前來救治，緊急送往苗市大千醫院急救。

不過李姓老翁疑似因未繫安全帶，導致胸腔直接撞擊方向盤，就連現場警方都發現方向盤因衝擊力撞到扭曲變形甚至部分斷裂，李姓老翁送到醫院前失去呼吸心跳，經搶救仍宣告不治。