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苗128線老翁開車自撞路樹 疑未繫安全帶撞方向盤傷重不治

聯合報／ 記者巫鴻瑋／苗栗即時報導

苗栗縣西湖鄉昨下午發生死亡事故，一名76歲李姓老翁獨自駕駛自小客車行經縣道苗128線時，突然撞上路旁的木麻黃大樹，雖然樹木完好無損，但自小客車卻撞到車頭凹陷，老翁更疑似因未繫安全帶，直接衝撞方向盤，導致傷勢嚴重送醫不治，通霄警方已介入釐清事故發生原因。

據了解，李姓老翁昨天下午3時許獨自開車從通霄要前往銅鑼，卻在行經苗123線西湖上大坪的一處直線路段時，突然衝撞路旁路樹，被路過民眾發現報警並通報救護人員前來救治，緊急送往苗市大千醫院急救。

不過李姓老翁疑似因未繫安全帶，導致胸腔直接撞擊方向盤，就連現場警方都發現方向盤因衝擊力撞到扭曲變形甚至部分斷裂，李姓老翁送到醫院前失去呼吸心跳，經搶救仍宣告不治。

通霄警分局表示，駕駛傷重不治，至有無飲酒部分仍須鑑驗，詳細肇事原因也尚待釐清，全案已報請苗栗地檢署檢察官相驗。呼籲民眾駕駛車輛時，務必隨時注意車前路況及自身精神狀態，並遵守交通規則，以確保自身與他人的交通安全。

李姓老翁開車衝撞苗128線路旁木麻黃大樹，車輛嚴重毀損凹陷，老翁更是送醫不治。記者巫鴻瑋／翻攝
李姓老翁開車衝撞苗128線路旁木麻黃大樹，車輛嚴重毀損凹陷，老翁更是送醫不治。記者巫鴻瑋／翻攝
李姓老翁開車衝撞苗128線路旁木麻黃大樹，車輛嚴重毀損凹陷，老翁更是送醫不治。記者巫鴻瑋／翻攝
李姓老翁開車衝撞苗128線路旁木麻黃大樹，車輛嚴重毀損凹陷，老翁更是送醫不治。記者巫鴻瑋／翻攝

路樹

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