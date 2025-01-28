彰化全福街住宅大火 7月大女嬰今天上午宣告不治

彰化市全福街本月23日清晨發生的住宅火警造成2死3傷，其中鐘姓男子一家，父子雙亡、母女命危，鍾男7個月大的女兒經6天搶救，今天上午搶救無效去世。累計這場火警已造成鍾男一家3死，他的妻子昏迷指數仍是3分，持續搶救，徐姓妻舅已出院。

發生火警的這棟透天厝屋主是徐姓女子，同住的是4樓的32徐姓兒子外，34歲的女兒、28歲的鐘姓女婿及3歲外孫、7個月大的女嬰共住二樓後方房間。火警發生時，造成鐘男一家相擁在一起，被救下來後，鐘男及兒子均送醫不治，妻子與女兒昏迷指數都是3。

母女經6天搶救，彰化基督教醫院今天上午表示，收治的七個月大 鐘小妹妹，因狀況較不理想，血氧濃度往下掉，凌晨血氧都還維持在60左右，經搶救無效，今天上午已經離世。