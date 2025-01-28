楊梅火燒車「沒穿披風的英雄」身分曝 他婉拒資助：希望大家行車平安

國道1號楊梅休息站日前的4死4傷慘重車禍，事發第一時間一名張姓民眾奮不顧身搶救受困後座的孩童，網友讚譽他是沒有穿披風的英雄。他昨晚透過公司的臉書粉專感謝大眾關心，對於外界想要資助，他予以婉拒，「希望大家能把愛心用在真正需要的人身上，過年了希望大家行車平安」。

張先生是新竹市板模技師，網友湧入他經營的「富麗鋁模」公司臉書粉專感謝他英勇救人，公司粉專回覆留言表示，「老闆沒有個人社群帳號，只有公司，謝謝各位的關心，老闆都看到了，希望過年行車平安」。有網友關心他的身心狀況是否受到影響，公司回覆，「放心，老闆心理沒有問題，只有單純肌肉太緊繃，晚上睡不好而已」。

「富麗鋁模」昨晚發文，「最近的楊梅休息站事件，張先生、老闆目前很好，謝謝大家關心，若有來電或傳訊要資助幫忙的，希望大家能把愛心用在真正需要的人身上，過年了希望大家行車平安」。

一名網友日前在Threads發文寫「國道火燒車！英勇奮不顧身救人的竟然是我老闆！」，他並PO出公司的Line群組，張姓老闆回覆，「抱歉，我幾乎躺了一整天，放心，我不會有什麼創傷症候群，沒事的，感冒而已吧」。其他網友留言，看新聞以為張先生的頭髮是自然捲，比對之前的照片，「是為了救人而燒燙到捲起來」；「你家老闆披上披風，你過了兩天才知道，看來你家老闆相當低調。請幫我轉送一個感謝」、「敢肯定你們老闆一定不會在危急的時候放下你們不顧」、「老闆生意興隆，也請老闆不要自責，他已經做了很多人做不到的事了」、「他是真正的英雄」。