他闖紅燈逆向上國道再迴轉離開 警將通知到案可罰3.6萬

高雄一輛銀色轎車昨天清晨於中正交流道闖紅燈「逆向」上國道，整個違規過程全被對向等紅燈的車輛拍下，警方調閱監視器，確認該車上國道後就自行迴轉離開，現已掌握車主身分，將通知車主說明並開罰。

網路社群「社會事新聞影音」今流傳一段影片，一輛銀色轎車昨7點2分許從高雄中正交流道往北方向「逆向」闖紅燈行駛，隨後開上國1南下車道，讓對向等紅燈的車輛看傻眼，整個違規過程都被拍下，放上網路後引起熱議。

國道警方昨天接獲通報後，隨即調派巡邏車前往現場，所幸該輛車察覺自己「逆向」開上國道後，已於7點9分許在國道迴轉後從同一匝道離開，未造成事故跟回堵。