寒流全台急凍 彰化縣2天累計7人無生命跡象送醫

春節到，寒流來襲 ，彰化縣今天清晨最低溫為芬園測站的4.7度。消防局統計，彰化縣從27日零時到今天清晨8時共32小時 ，計有72人急病送救護，其中有4人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳），累計這波低溫兩天來共有7人，消防局呼籲民眾仍做好保暖。

彰化縣消防局說，4名OHCA病患分別2男2女，年齡最高是芳苑鄉84歲女性，最年輕70歲，若以這波寒流來襲計算，兩天來已有7件OHCA案例，此一統計與平時數據大致相當，也並非一定是因天冷造成，原因仍須由醫師判定。

消防局表示，這波寒流氣溫仍會持續下探，提醒老人家、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，都可以考慮做多層次的穿搭，手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

明天就是農曆新年，彰化縣生局也建議民眾，避免大吃大喝及情緒起伏太大，避免飯後或飲酒後立即泡澡，並避開在清晨、日夜交替的高風險時段運動，有慢性病者應妥善控制病情及規律用藥，外出攜帶病歷卡及緊急用藥，如有如喘不過氣、胸悶、呼吸困難等症狀，應立即送醫。