國1楊梅休息站重大車禍 39歲展女昏迷指數3恢復到7轉院治療
國道1號楊梅休息站電動車自撞分隔島起火釀4死4傷，39歲展女情況稍微好轉，目前因醫療需求轉送台北三軍總醫院，其弟昨在臉書感謝各界幫忙與關心，也希望民眾與媒體不要過度關注打擾家人。
另外，車禍當下一名張姓男子見義勇為救人，事蹟被網友封為英雄，網路社群平台不少人願意免費提供傷藥、飲料和民生用品表達感謝；張男則是透過公司臉書粉絲專頁表達自己現在很好，希望民眾能把愛心用在真正有需要人身上。
車禍傷者除了展女轉院治療，另有3名孩童也在林口長庚醫院治療中；展女的弟弟在網路平台透露聽得車禍第一時間還不以為意，甚至為自己行程被耽誤而有點情緒，直到北上途中看到新聞，才知道事情如此嚴重。
展女的弟弟指出，姊姊的臉因為車禍被紗布包裹，還插著各種管子和儀器，當下不知道怎麼安慰，只能輕輕說「我是弟弟，我來看你了」；他也透露姊姊因為不能看、不能說，只能微微點頭或搖頭和他溝通，心裡滿是不捨與難過。
據悉，展女剛送醫時昏迷指數3，經搶救恢復到7，略有好轉，已轉院治療；展女的弟弟感謝在搶救過程伸援手的警察、消防員和民眾張姓男子，也感謝醫院每一個人在緊急時刻的協助，也拜託大家不要過度關注家人，希望媒體不要再到家裡打擾。
關於見義勇為的張姓男子，不少網友希望提供資源表達感謝。張男則是透過公司臉書粉專表示「目前很好」，希望大家能把愛心用在真正需要的人身上，文末也提到「過年了，希望大家行車平安」。
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