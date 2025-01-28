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吉依卡哇盜版品充斥高雄活動會場 2嫌遭逮下場慘了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄請來「吉伊卡哇」人氣太夯，有商人看中人氣，在附近擺攤販賣「仿冒品」，昨天鹽埕、苓雅警分局分別查獲盜版商品，經代理商指認後確認為仿冒，除違規擺攤開罰外，涉嫌販賣盜版品的林姓、姚姓男子，另依著作權法函送高雄地檢署偵辦。

日本人氣漫畫主角吉依卡哇與小巴、烏薩奇「游」進高雄港，官方授權推出高雄限定的周邊商品，有攤販也搶這股商機，違規設攤販售未授權的吉伊卡哇盜版商品。

高雄市長陳其邁昨天受訪表示要針對侵權行為偵查和取締，苓雅警分局昨天下午配合高雄市觀光局、吉依卡哇代理商巡查，隨即抓到69歲的林男違法販賣盜版品。

林男在英雄路、海邊路口違規擺攤，警方上前盤查，並經代理商指認後，確認林男陳列販售無官方合法授權的吉伊卡哇周邊商品，除違規擺攤依法開單外，另依違反著作權法函送雄檢偵辦。

除苓雅警方逮到仿冒攤販外，鹽埕警分局昨天在真愛碼頭輕軌橋上巡邏時，也抓到34歲姚姓男子販賣仿冒商品，經代理商指認後確認無官方授權，同樣依違規擺攤開罰，並依著作權法函送地檢署。

林姓男子擺攤販賣盜版品，不僅吞上違規罰單，還將吃上違反著作權法刑責。記者張議晨／翻攝
林姓男子擺攤販賣盜版品，不僅吞上違規罰單，還將吃上違反著作權法刑責。記者張議晨／翻攝
姚姓男子擺攤販賣盜版品，不僅吞上違規罰單，還將吃上違反著作權法刑責。記者張議晨／翻攝
姚姓男子擺攤販賣盜版品，不僅吞上違規罰單，還將吃上違反著作權法刑責。記者張議晨／翻攝
姚姓男子擺攤販賣盜版品，不僅吞上違規罰單，還將吃上違反著作權法刑責。記者張議晨／翻攝
姚姓男子擺攤販賣盜版品，不僅吞上違規罰單，還將吃上違反著作權法刑責。記者張議晨／翻攝

仿冒 吉伊卡哇 高雄港

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