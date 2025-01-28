苦！桃園捕蜂捉蛇隊員被螫死 中央認「非因公」不撫卹

桃園一名具義消身分的農業局捕蜂捉蛇隊員，出勤時不幸被虎頭蜂螫死，事後雖獲保險理賠，但請領撫卹時，被內政部認定「非因公」駁回，令家屬遺憾；對此，桃園市議員黃敬平表示，將其他管道協助家屬爭取撫卹。

被虎頭蜂螫死人發生在去年11月，死者為40歲范姓隊員，雖然身具義消資格，捕蜂捉蛇值班據點也在消防隊，但當天執行捕蜂勤務算是農業局的業務；范員受傷雖緊急送醫，可惜仍回天乏術，各界除了關心捕蜂捉蛇隊員安全問題，也關心范員家屬未來照顧問題。

黃敬平表示，范員家屬請領范員身故保險並不順遂，起先雖有領到農業局為捕蜂捉蛇隊員投保的意外身故保險金350萬元，但在請領消防局為義消投保的意外身故保險金450萬元被保險公司以「非因公」打折扣，經消防隊爭取才全額給付。

黃敬平說，家屬除了請領保險金，也申請因公殉職撫恤，但內政部認定捕蜂捉蛇非消防或義消業務，不予撫卹，令人惋惜。范員替農業局執行捕蜂勤務，保障人民財產安全，應該也算「因公殉職」，服務團隊預計年後與農業局討論，循農委會、銓敘部等其他管道替家屬爭取權益，也籲請市政向中央爭取擴大解釋「因公」定義，保障協勤者的安全與權益。

農業局去年12月上網招標今年捕蜂捉蛇大隊意外保險，主要理賠內容包括身故殘廢保險金350萬元、醫療保險金5萬元和住院日額2000元。

農業局指出，捕蜂捉蛇大隊目前屬志工性質，全隊232人，由於執勤需專業知識技術，執行過程有一定風險，未來將檢討辦法。