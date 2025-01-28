酒甕回收爆衝突 清潔隊員受傷提告

農曆年前垃圾清運繁忙，新北鶯歌區前晚爆發收運衝突事件。郭姓男子欲交付未包覆的酒甕回收，清潔隊員勸導以袋裝或打包，避免造成危險，男子突暴怒跳上車理論，釀肢體衝突。新北市環保局長程大維譴責暴力，兩清潔隊員提告妨害公務等罪。

警方調查，25日晚間7時許，清潔隊員36歲劉男、65歲李女正在鶯歌區鶯桃路巷內清運回收物。62歲郭男欲將酒甕交給清潔隊員回收，但因未包覆，劉姓隊員要求郭男將酒甕裝袋，以免破裂造成危險。郭男認為劉男態度不佳，雙方發生口角衝突，郭男不斷辱罵並上前要抓對方下車，旁人紛紛勸阻。

此時郭男38歲兒子為替父親出氣，竟衝上清潔車理論並出言恐嚇，一度與劉男肢體衝突，造成劉男右小腿擦挫傷。不僅對清潔隊員身心構成受威脅，也延誤收運進度，大批民眾等不到資收車。

鶯歌區清潔隊長郭文欽說，清潔員工作負荷重，看到同仁遭不理性民眾粗暴對待，相當不捨，報警處理後，資收車接續完成後續收運作業，2名清潔隊員下班後至派出所製作筆錄，也有驗傷。

程大維力挺同仁提告並譴責暴力，他說，春節前後收運量大增，對清潔隊員是沉重負擔，近期也因玻璃類未妥善包覆，頻造成同仁受傷，盼民眾務必做好分類，易碎物品應妥善包覆，以免造成傷害。

三峽警方表示，2名清潔隊員下班後到派出所製作筆錄，對郭姓父子提告恐嚇、公然侮辱、妨害公務等罪，警方也通知郭男父子到案，將函送法辦。