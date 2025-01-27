到賣場採買年貨爆衝突掛彩 兩男被警方依社維法偵辦

新年到了，本應和和氣氣，但彰化市某大賣場昨晚卻有高姓及蕭姓顧客採辦年貨時，因搭電扶梯糾紛，發生肢體衝突，雙方均掛彩。彰化警方據報到現場，雙方雖都表示不提傷害告訴，但警方分別將二人依社會秩序維護法偵辦。

警方調查，26日晚間8時56分許，34歲高姓男子從賣場地下一樓搭電扶梯時，因前方31歲蕭姓男子及家人因行動不便離開電扶梯較慢，高男故意發聲告知。蕭男認為高出言不遜且很大聲，雙方因而發生口角糾紛。

約隔5分鐘，雙方又在賣場地下一樓代客料理區再次相遇，高男一時氣憤，用購物車撞擊蕭，兩人因而發生肢體衝突，互毆均有受傷，賣場立即向警方報案。。

彰化警分局泰和派出所接獲報案，派員趕到現場，兩人都已被架開，高男臉部、蕭男後頸受傷，兩人先送醫治療後，被帶往派出所製作筆錄，兩人都表示不提出傷害告訴，但警方認為高、蕭兩人的行為，均已違反社會秩序維護法，將二人函送偵辦。