國1彰化段連環車禍 1死5傷

國道一號北上彰化路段前晚發生四車追撞車禍，其中一輛車被撞側翻，車上乘客傷重死亡。圖／彰化縣消防局提供 戴姓男子前晚駕車行經國道一號北上彰化路段時拋錨停在內側車道，後方黃姓女子駕車見狀急煞，結果釀連環車禍，釀一死五傷，其中黃女轎車被撞翻，車上劉姓女子頭部受重創不治；警方懷疑未保持安全行車距離釀禍，待進一步鑑定。

彰化縣消防局前晚十一時許獲報，國道一號一九四公里北上路段發生四車追撞車禍，派救護車趕往搶救，將受傷四男二女送醫。

警方調查，廿九歲戴姓男子事發前駕轎車沿國道一號北上，因車輛突故障，在一九五點五公里路段內側車道停車，疑未及時擺放警告標誌，後方卅五歲黃姓女子駕車載卅二歲劉姓女子，行近時發現急踩煞車。

黃女未撞及故障車，但後方四十六歲黃姓男子卻煞車不及，當場將黃女車輛撞側翻九十度，坐在右前座的劉女頭部重撞車窗，當場沒呼吸心跳。

此時廿五歲林姓男子駕小貨車駛來，見前方追撞急打方向盤，結果失控撞上停放內側車道的故障轎車，四車連環撞釀六人輕重傷，現場一度塞車逾三公里。

劉姓女子經送醫急救不治，其餘五人肢體擦挫傷，沒生命危險。警方將四名駕駛均依過失致死罪嫌函送法辦。

春節連假國道接連發生死亡車禍，警方提醒民眾開車前應檢查車況，行車時保持安全車距，勿疲勞駕駛，勿開車使用３Ｃ產品，確保安全。