重機國一逆向往北狂飆 國道警全線封閉攔下男騎士
絕命逆向狂飆。國道1號苗栗銅鑼南下路段，今晚9點左右有用路人發現1輛重機竟在內線逆向高速一路往北狂飆，驚險萬分；國道警方據報立即通報線上巡邏警力，最後以全線封閉方式，9點30分左右順利攔下該輛重機，男騎士還一度企圖掙脫拒絕盤查，正由警方調查中。
今晚是小年夜，國道1號南北雙向車流量都很大，竟有人騎機車上國道，還逆向在內線車道狂飆，連國道警方勤務中心值班人員接獲通報時，都訝異是否訊息有誤、聽錯了。
根據國道即時影像，晚間9點04分，國1南向144K處出現該重機內線沿邊線逆向身影，直到9點25分左右，警方在141K全線封閉南下車流，才順利將騎士攔下。國道警方表示，騎士身分及是否誤闖還是刻意闖入國道，都還有待調查。
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