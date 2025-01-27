重機國一逆向往北狂飆 國道警全線封閉攔下男騎士

晚間9點04分，國1南向144K處出現該重機內線沿邊線逆向身影。圖／翻攝國道即時影像 絕命逆向狂飆。國道1號苗栗銅鑼南下路段，今晚9點左右有用路人發現1輛重機竟在內線逆向高速一路往北狂飆，驚險萬分；國道警方據報立即通報線上巡邏警力，最後以全線封閉方式，9點30分左右順利攔下該輛重機，男騎士還一度企圖掙脫拒絕盤查，正由警方調查中。

今晚是小年夜，國道1號南北雙向車流量都很大，竟有人騎機車上國道，還逆向在內線車道狂飆，連國道警方勤務中心值班人員接獲通報時，都訝異是否訊息有誤、聽錯了。