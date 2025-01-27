影／壓制黑幫氣焰 宜蘭警方「威力掃蕩」專案守護鄉親過好年
新竹縣日前發生幫派槍擊命案，引發各界關注。宜蘭縣政府警察局為了讓鄉親安心過年，確保春節治安，連日來執行專案臨檢、路檢等勤務，由警察局長劉炯炫帶隊出動150名憲警人員，針對幫派易滋事及營業場所進行掃蕩盤查，壓制黑幫不法氣焰。
竹東槍擊命案造成三環幫大哥劉憲治中彈身亡，宜蘭警方遵照內政部警政署指示，昨天及前天執行「威力掃蕩」專案勤務，出動150名憲警人員針對縣內幫派分子經常出入、依附、圍事及賴以維生的營業處所等30處，執行閉鎖式威力掃蕩、地毯式臨檢盤查，掃蕩黑幫勢力，穩定春節治安。
過年短期專案以掃蕩賭場為主，宜蘭警分局查獲的天九牌賭場幕後幾乎都是幫派掌控，警方掌握確切情資監控，賭場流動式更換位置躲避查緝，但最後還是被警方查獲送辦，現場起出賭資20餘萬元。
此外，宜蘭警方於今年起打擊黑幫犯罪，共偵破幫派結合詐欺集團8件76人，重利17件19人，非法虛擬貨幣商1件1人，查扣不法所得163萬8000元、改造槍枝1支（子彈4顆）、土地1處、房屋1處、車輛1部等物；另外掃蕩職業賭場6件24人，查扣不法所得26萬9200元，成果豐碩，徹底刨除黑幫營生不法行業，淨化社會治安。
宜蘭縣警察局長劉炯炫強調，對幫派犯罪零容忍，必定全力蒐報掃蕩，積極「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」，並運用「第三方警政」策略，以強制拆除、斷水斷電、歇業搬離為目標，剷除在地幫派勢力，展現捍衛蘭陽治安，寸步不讓的決心。
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