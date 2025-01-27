快訊

圍爐加菜就看這次！大樂透、春節大小紅包快來對 幸運獎號出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

金門小年夜不平靜！ 單日內一連三起火災急搶救

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

今為小年夜，金門卻不平靜，一整天下來已經三起火災。圖／金門消防局提供
今為小年夜，金門卻不平靜，一整天下來已經三起火災。圖／金門消防局提供
今為小年夜，金門卻不平靜，一整天下來已經三起火災，好在經金門消防人員全力搶救，火勢迅速獲得控制，均未造成人員傷亡。金門消防局也呼籲，近期進入天乾物燥且風勢強勁的季節，民眾務必小心避免可能造成起火之行為。

消防局表示，今日中午分別於10時55分及10時57分接連獲報，指稱金寧鄉李光前將軍廟附近及南山林道分別發生建築物與雜草火災，指揮中心隨即派遣各式消防車共計15輛、重機具2具、消防人員29名及多名義消前往搶救，另水頭港務消防隊也派遣1車2人前往支援，由第一大隊大隊長董必文擔任指揮官。

發生於李光前將軍廟附近的火警，在車組抵達後，現場為一層樓無門牌之磚造臨時屋起火，屋內及一旁雜草皆已全面燃燒，救災人員不敢大意，在確認無人員受困後，第一大隊大隊長董必文擔任指揮官，立即指揮所屬布署水線滅火搶救，火勢迅速獲得控制，初估燃燒面積約800平方公尺，無人命傷亡。屋內堆放大量雜物，搶救人員持續針對可能悶燒的地方射水灌救，以避免有復燃情形。

另一起火災發生在南山林道，現場為燃燒雜草，車組抵達後，發現多處火點，由於近日東北季風強勁，火勢迅速往下風處延燒，為防止火勢繼續擴大蔓延，危及周遭建築物，董必文立即指示所屬布署多條水線，由三方向同時截斷可能蔓延之火勢，並調派多台水庫車支援，在確保水源供給無虞下進行滅火搶救，整起火災在正確部署及職義消人員通力合作下，火勢終於獲得控制，燃燒面積達約1萬5000平方公尺，無人員傷亡，2起火災起火原因由火災調查科調查中。

消防局第一大隊大隊長董必文表示，近期進入天乾物燥且風勢強勁的季節，增加火災蔓延風險，金門今日已經一連發生三起火警，呼籲民眾避免隨意焚燒雜草、廢棄物或丟棄未熄滅的火種，以免火勢蔓延，造成重大損失。

今為小年夜，金門卻不平靜，一整天下來已經三起火災。圖／金門消防局提供
今為小年夜，金門卻不平靜，一整天下來已經三起火災。圖／金門消防局提供
今為小年夜，金門卻不平靜，一整天下來已經三起火災。圖／金門消防局提供
今為小年夜，金門卻不平靜，一整天下來已經三起火災。圖／金門消防局提供
今為小年夜，金門卻不平靜，一整天下來已經三起火災。圖／金門消防局提供
今為小年夜，金門卻不平靜，一整天下來已經三起火災。圖／金門消防局提供
今為小年夜，金門卻不平靜，一整天下來已經三起火災。圖／金門消防局提供
今為小年夜，金門卻不平靜，一整天下來已經三起火災。圖／金門消防局提供
今為小年夜，金門卻不平靜，一整天下來已經三起火災。圖／金門消防局提供
今為小年夜，金門卻不平靜，一整天下來已經三起火災。圖／金門消防局提供

火災 金門

延伸閱讀

年前傳火警！金門一天2火災 消防急出動：應保持高度警覺

退休校長王添富夫婦捐贈長照交通車 嘉惠金門長者

海纜斷裂延燒數發部長金門跑馬惹爭議 縣府：公務行程

影／彰化火災2死2命危 娃娃車老師來接3歲童…得知已亡惡耗驚愕

相關新聞

哈士奇嘟嘟逛大街嚇到土狗狂吠 暖警上網找到主人團圓過年

基隆市暖暖區有一隻哈士奇，因為走失逛大街，在東碇路流竄，因體型較大，撞見一隻黑土狗時，黑狗怕頻頻吠叫，民眾報案，員警將哈...

雨傘放超商被偷？寒流又大雨男報警求助 警追回原傘揭真相

基隆昨晚寒流來又下大雨，一名男子報案，放超商門外傘架的雨傘疑被偷，因當時下大雨，擔心同行幼童恐因淋雨而感冒，求助警方找...

計程車司機疑洗腎精神不濟 南港連撞6車衝文官學院大門

56歲黃姓男子今下午1時半駕駛計程車，沿台北市南港區忠孝東路7段向東行駛，擦撞路旁停放1輛自小客貨車及5輛機車，衝上文官...

去年第4季解除分期詐騙高風險賣場 東南旅遊、中油公司上榜

詐騙集團假冒電商等業者向民眾謊稱誤設分期付款等，以解除設定為由誘使操作ATM、網路銀行轉帳或購買遊戲點數。刑事局統計解除...

酒甕回收與清潔隊爆衝突 鶯歌父子衝上車打人遭法辦

新北市鶯歌區62歲郭男前晚欲回收酒甕時，清潔隊員請他將酒甕包好，郭男認為隊員態度不佳雙方起口角，郭男兒子竟出言辱罵並與劉...

金門小年夜不平靜！ 單日內一連三起火災急搶救

今為小年夜，金門卻不平靜，一整天下來已經三起火災，好在經金門消防人員全力搶救，火勢迅速獲得控制，均未造成人員傷亡。金門消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。