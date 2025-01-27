哈士奇嘟嘟逛大街嚇到土狗狂吠 暖警上網找到主人團圓過年

二哈嘟嘟年假逛大街嚇土狗狂吠，暖警上網協尋找回主人。圖／警方提供 基隆市暖暖區有一隻哈士奇，因為走失逛大街，在東碇路流竄，因體型較大，撞見一隻黑土狗時，黑狗怕頻頻吠叫，民眾報案，員警將哈士奇安撫並抱回車上帶回派出所安置，在網上發文尋找飼主，林姓飼主在網路上看到貼文，昨天狗帶回一起過年。

市警察局第三分局碇內派出所昨天上午10時許接獲民眾報案，東碇路有哈士奇亂跑，並到處找人陪玩，警員吳宸宇以及實務生黃敬虔前往處理。

碇內派出所長曾昭展說，警方到場發現哈士奇與附近民眾飼養的黑土狗遊玩，因哈士奇體型較大，黑土狗感到害怕頻頻吠叫，警方安撫哈士奇並抱回車上，先行帶回派出所。

警員在社群發文尋找飼主，林姓飼主在網路上看到貼文，昨天馬上到派出所接狗狗，飼主表示「嘟嘟」未滿1歲，喜歡找人遊玩，從家裡偷溜出門提早放年假，咸謝暖警主動找他們才能迅速接回過年。