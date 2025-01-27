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哈士奇嘟嘟逛大街嚇到土狗狂吠 暖警上網找到主人團圓過年
基隆市暖暖區有一隻哈士奇，因為走失逛大街，在東碇路流竄，因體型較大，撞見一隻黑土狗時，黑狗怕頻頻吠叫，民眾報案，員警將哈士奇安撫並抱回車上帶回派出所安置，在網上發文尋找飼主，林姓飼主在網路上看到貼文，昨天狗帶回一起過年。
市警察局第三分局碇內派出所昨天上午10時許接獲民眾報案，東碇路有哈士奇亂跑，並到處找人陪玩，警員吳宸宇以及實務生黃敬虔前往處理。
碇內派出所長曾昭展說，警方到場發現哈士奇與附近民眾飼養的黑土狗遊玩，因哈士奇體型較大，黑土狗感到害怕頻頻吠叫，警方安撫哈士奇並抱回車上，先行帶回派出所。
警員在社群發文尋找飼主，林姓飼主在網路上看到貼文，昨天馬上到派出所接狗狗，飼主表示「嘟嘟」未滿1歲，喜歡找人遊玩，從家裡偷溜出門提早放年假，咸謝暖警主動找他們才能迅速接回過年。
第三分局呼籲市民，毛小孩植入晶片辦理寵物登記，外出或忙碌時應以牽繩或鍊圈將愛犬加以約束，避免愛犬不慎走失街頭。
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