快訊

圍爐加菜就看這次！大樂透、春節大小紅包快來對 幸運獎號出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

哈士奇嘟嘟逛大街嚇到土狗狂吠 暖警上網找到主人團圓過年

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

二哈嘟嘟年假逛大街嚇土狗狂吠，暖警上網協尋找回主人。圖／警方提供
二哈嘟嘟年假逛大街嚇土狗狂吠，暖警上網協尋找回主人。圖／警方提供
基隆市暖暖區有一隻哈士奇，因為走失逛大街，在東碇路流竄，因體型較大，撞見一隻黑土狗時，黑狗怕頻頻吠叫，民眾報案，員警將哈士奇安撫並抱回車上帶回派出所安置，在網上發文尋找飼主，林姓飼主在網路上看到貼文，昨天狗帶回一起過年

市警察局第三分局碇內派出所昨天上午10時許接獲民眾報案，東碇路有哈士奇亂跑，並到處找人陪玩，警員吳宸宇以及實務生黃敬虔前往處理。

碇內派出所長曾昭展說，警方到場發現哈士奇與附近民眾飼養的黑土狗遊玩，因哈士奇體型較大，黑土狗感到害怕頻頻吠叫，警方安撫哈士奇並抱回車上，先行帶回派出所。

警員在社群發文尋找飼主，林姓飼主在網路上看到貼文，昨天馬上到派出所接狗狗，飼主表示「嘟嘟」未滿1歲，喜歡找人遊玩，從家裡偷溜出門提早放年假，咸謝暖警主動找他們才能迅速接回過年。

第三分局呼籲市民，毛小孩植入晶片辦理寵物登記，外出或忙碌時應以牽繩或鍊圈將愛犬加以約束，避免愛犬不慎走失街頭。

二哈嘟嘟年假逛大街嚇土狗狂吠，暖警上網協尋找回主人。圖／警方提供
二哈嘟嘟年假逛大街嚇土狗狂吠，暖警上網協尋找回主人。圖／警方提供
二哈嘟嘟年假逛大街嚇土狗狂吠，暖警上網協尋找回主人。圖／警方提供
二哈嘟嘟年假逛大街嚇土狗狂吠，暖警上網協尋找回主人。圖／警方提供

哈士奇 寵物 過年

延伸閱讀

雨傘放超商被偷？寒流又大雨男報警求助 警追回原傘揭真相

連狗帶窩、1個都不能少 中國博主與9毛孩同車返家過年

哈士奇暴衝狂聞妹子私密處 飼主沒道歉網友皺眉：超沒禮貌

性別限制？研究曝男性1特質具吸引力 專家：男女體型發育差異大

相關新聞

哈士奇嘟嘟逛大街嚇到土狗狂吠 暖警上網找到主人團圓過年

基隆市暖暖區有一隻哈士奇，因為走失逛大街，在東碇路流竄，因體型較大，撞見一隻黑土狗時，黑狗怕頻頻吠叫，民眾報案，員警將哈...

雨傘放超商被偷？寒流又大雨男報警求助 警追回原傘揭真相

基隆昨晚寒流來又下大雨，一名男子報案，放超商門外傘架的雨傘疑被偷，因當時下大雨，擔心同行幼童恐因淋雨而感冒，求助警方找...

計程車司機疑洗腎精神不濟 南港連撞6車衝文官學院大門

56歲黃姓男子今下午1時半駕駛計程車，沿台北市南港區忠孝東路7段向東行駛，擦撞路旁停放1輛自小客貨車及5輛機車，衝上文官...

去年第4季解除分期詐騙高風險賣場 東南旅遊、中油公司上榜

詐騙集團假冒電商等業者向民眾謊稱誤設分期付款等，以解除設定為由誘使操作ATM、網路銀行轉帳或購買遊戲點數。刑事局統計解除...

酒甕回收與清潔隊爆衝突 鶯歌父子衝上車打人遭法辦

新北市鶯歌區62歲郭男前晚欲回收酒甕時，清潔隊員請他將酒甕包好，郭男認為隊員態度不佳雙方起口角，郭男兒子竟出言辱罵並與劉...

金門小年夜不平靜！ 單日內一連三起火災急搶救

今為小年夜，金門卻不平靜，一整天下來已經三起火災，好在經金門消防人員全力搶救，火勢迅速獲得控制，均未造成人員傷亡。金門消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。