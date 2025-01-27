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雨傘放超商被偷？寒流又大雨男報警求助 警追回原傘揭真相
基隆昨晚寒流來又下大雨，一名男子報案，放超商門外傘架的雨傘疑被偷，因當時下大雨，擔心同行幼童恐因淋雨而感冒，求助警方找回。警方比照刑案調監視器沿路追查，後來找到拿走雨傘的人，發現是因兩人雨傘顏色、款式雷同，因雨難辨才拿錯，烏龍一場，各自拿回雨傘，未送法辦。
基隆市警察局第一分局延平街派出所警員陳建飛，昨晚6時許，接獲民眾報案稱自己將雨傘放置超商門外傘架，短暫購物後走出店外卻發現雨傘不翼而飛，經遍尋不著且外面正下著傾盆大雨，深怕同行幼童恐因淋雨而感冒，急忙向警方求助。
警方查詢男子進出全家超商的時間點及雨傘特徵，先行調閱監視器畫面鎖定一名男子疑似將該男雨傘拿走，沿路再閱周遭監視器，最終找到拿走雨傘的男子。
延平街派出所長傅雄麟說，經查明因雙方雨傘特徵及外觀相近，加上天色昏暗、視線不佳導致誤拿，純屬烏龍一場，警方將雙方當事人雨傘各自歸還，報案男子對遺失的心愛雨傘找回，對警員雨中尋傘相當感謝。
警方提醒，在超商外拿走他人雨傘，依情節不同，有可能涉及竊盜或侵占，民眾如遇類似情事發生切莫慌張，可以將雨傘特徵及進出場所時間點記下，亦可使用傘套將雨傘包覆住方便隨身攜帶，以免遇類似情形發生。
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