農曆年前連兩天威力大掃蕩 苗警動員警力逾200人次
近日竹東發生黑幫火拚槍戰釀一死，引發社會關注，苗警配合警政署規畫於25、26日針對幫派據點、圍事經營及經常出入行業處所執行威力掃蕩臨檢；縣警局表示，連兩天動員警力計205人次，查獲公共危險3件3人、毒品1件1人、竊盜1件1人、賭博1件4人與通緝犯1人，淨化治安。
苗栗縣警局今天公布執行114年加強重要節日安全維護工作成果，統計1月20日至26日止，計查獲詐欺30件43人、毒品案10件10人、賭博案6件28人、槍砲案2件2人、通緝犯11人、公共危險44件44人，查扣非法改造手槍1枝、子彈43顆等證物。
縣警局強調，農曆春節期間將持續強化掃黑、打詐、肅槍、查緝賭博與公共危險案，全力維護治安；另警方也提供護鈔服務，民眾如有需要可向就近向分駐（派出）所申請。
局長王森瑒表示，黑、金、槍、毒、詐是政府當前重點工作，將持續強化各項勤務作為，鐵腕掃蕩不間斷，以展現警方打擊犯罪掃蕩黑道幫派之決心，呼籲鄉親警民一心維護治安，遇有疑似犯罪或發現不法，請立即撥打110。
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