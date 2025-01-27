農曆年前連兩天威力大掃蕩 苗警動員警力逾200人次

苗警於25、26日針對幫派據點、圍事經營及經常出入行業處所執行威力掃蕩臨檢。圖／警方提供 近日竹東發生黑幫火拚槍戰釀一死，引發社會關注，苗警配合警政署規畫於25、26日針對幫派據點、圍事經營及經常出入行業處所執行威力掃蕩臨檢；縣警局表示，連兩天動員警力計205人次，查獲公共危險3件3人、毒品1件1人、竊盜1件1人、賭博1件4人與通緝犯1人，淨化治安。

苗栗縣警局今天公布執行114年加強重要節日安全維護工作成果，統計1月20日至26日止，計查獲詐欺30件43人、毒品案10件10人、賭博案6件28人、槍砲案2件2人、通緝犯11人、公共危險44件44人，查扣非法改造手槍1枝、子彈43顆等證物。

縣警局強調，農曆春節期間將持續強化掃黑、打詐、肅槍、查緝賭博與公共危險案，全力維護治安；另警方也提供護鈔服務，民眾如有需要可向就近向分駐（派出）所申請。