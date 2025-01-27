影／玉山3天內2起山域事故 玉管處向山友喊話

農曆新春假期，南投縣傳出2起山域事故，前天有山友獨攀鹿山，返程滑落山谷，幸未受傷並救起；另，南二段觀高坪昨有山友腳踝骨折，搜救人員今揹負下山送醫。玉管處喊話山友，登山前做好自身評估，備妥保命裝備，登山時處處留心。

南投縣消防局指出，一支2人登山隊欲挑戰南二段，22日從嘉明湖入山，預計昨天從東埔下山，其30歲傅姓女隊員昨行經時右腳踝骨折，無法行走，由其他山友協助至觀高坪時待救，並於昨中午通報救援，由該局第三大隊啟動救援機制。

該局第三大隊獲報後立即派遣玉山、信義分隊，並由玉山義消分隊及玉管處支援，組成5人搜救隊，同步申請空勤直升機協助，但因天候不佳，空中救援未果，所幸地面搜救隊持續快腿挺進，於昨晚9時許抵達觀高接觸傷者，確認性命無礙。

第三大隊表示，考量夜間視線及氣候欠佳，搜救隊於今上午8時執行下撤任務，隊員協力背負傷者，也於今上午9時再派遣11人搜救隊上山接駁，雙方於上午11時會合，並於今下午11時許成功抵達登山口，順利將受傷山友送醫治療。

另，玉山國家公園管理處也提到，除昨天的觀高坪救援，前天（25日）也有山友獨攀鹿山，當天上午9時從圓峰山屋出發，摸黑返程途中，因頭燈沒電失效，滑落山谷求援，待援期間食物及保暖衣物不足，所幸無傷，於當天半夜救援成功。

玉管處為此向山友喊話，懇請民眾從事山域活動，出發前務必檢查頭燈、手機、衛星電話、行動電源、inreach等保命裝備能否正常；先了解評估身體能及路線長度與難易度，勿挑戰無法負荷的登山路線；登山時隨時留意自身腳步與身體狀況。