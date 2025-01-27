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去年第4季解除分期詐騙高風險賣場 東南旅遊、中油公司上榜

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

刑事局統計解除分期付款詐騙案，去年第4季高風險業者為東南旅遊、中油公司，提醒民眾提高警覺。圖／刑事局提供
刑事局統計解除分期付款詐騙案，去年第4季高風險業者為東南旅遊、中油公司，提醒民眾提高警覺。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒電商等業者向民眾謊稱誤設分期付款等，以解除設定為由誘使操作ATM、網路銀行轉帳或購買遊戲點數。刑事局統計解除分期付款詐騙案，去年第4季高風險業者為東南旅遊、中油公司，提醒民眾提高警覺。

詐團透過管道獲取消費者姓名、電話、消費資料等，假冒業者致電稱誤設分期付款、會員等級、團購訂單或批發商等，詢問銀行資料，接著假冒銀行要求操作ATM、網銀匯款或買遊戲點數以解除設定。

近年常發生網路拍賣賣家被騙。詐團假冒買家，以臉書Messenger或拍賣平台聊天系統聯繫賣家，稱須指定物流送貨，如黑貓宅急便、台灣宅配通、Pchome網家速配、新竹物流、順豐速運等，再稱無法下單，傳送聲稱是平台或物流業者客服的LINE網址、ID、QR Code加好友，以簽署金流協議、託運條款或物流實名驗證等，要求操作ATM或網銀轉帳。

刑事局發函通知每周詐騙逾5件業者，建議在網頁明顯處加註反詐騙警語、標明客服專線及客服時間、延長客服時間至晚間10時等，並提供反詐騙簡訊範例，建議針對會員發送簡訊。

刑事局說，接獲自稱電商、銀行等來電，聽到「解除分期付款」、「重複扣款」、「升級VIP」、及「賣場認證」等關鍵字，務必提高警覺。

中油 詐騙集團 電商

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