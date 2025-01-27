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酒甕回收與清潔隊爆衝突 鶯歌父子衝上車打人遭法辦

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市鶯歌區62歲郭男前晚欲回收酒甕時，清潔隊員請他將酒甕包好，郭男認為隊員態度不佳雙方起口角，郭男兒子竟出言辱罵並與劉姓隊員發生肢體衝突，劉男右大腿擦挫傷憤而提告，警方詢後依恐嚇、公然侮辱及妨害公務等罪嫌將郭姓父子函送。

據了解，前天（25日）晚間7時許，2名清潔隊員36歲劉男與65歲李女正在鶯歌區鶯桃路巷內清運回收物。62歲郭男欲將未包覆好的酒甕交給清潔隊員回收，劉姓隊員要求郭男將酒甕裝袋以免不慎破裂造成危險。郭男認為劉男態度不佳雙方因而發生口角衝突，郭男不斷辱罵並上前要抓對方下車，一旁的親友及鄰居紛紛在旁勸阻。

不料此時郭男38歲的兒子為了替父親出氣，竟衝上清潔車理論並出言恐嚇，一度與劉男發生肢體衝突，造成劉男右小腿擦挫傷。事後清潔隊員憤而至警局對郭姓父子提告恐嚇、公然污辱及妨害公務。三峽警方立即通知郭男父子到案，詢後依恐嚇、公然侮辱、妨害公務罪嫌函送法辦。

郭男兒子衝上回收車與隊員發生衝突。圖／擷取自臉書Vito=我是維特
郭男兒子衝上回收車與隊員發生衝突。圖／擷取自臉書Vito=我是維特

妨害公務 恐嚇

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