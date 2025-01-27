酒甕回收與清潔隊爆衝突 鶯歌父子衝上車打人遭法辦

新北市鶯歌區62歲郭男前晚欲回收酒甕時，清潔隊員請他將酒甕包好，郭男認為隊員態度不佳雙方起口角，郭男兒子竟出言辱罵並與劉姓隊員發生肢體衝突，劉男右大腿擦挫傷憤而提告，警方詢後依恐嚇、公然侮辱及妨害公務等罪嫌將郭姓父子函送。

據了解，前天（25日）晚間7時許，2名清潔隊員36歲劉男與65歲李女正在鶯歌區鶯桃路巷內清運回收物。62歲郭男欲將未包覆好的酒甕交給清潔隊員回收，劉姓隊員要求郭男將酒甕裝袋以免不慎破裂造成危險。郭男認為劉男態度不佳雙方因而發生口角衝突，郭男不斷辱罵並上前要抓對方下車，一旁的親友及鄰居紛紛在旁勸阻。