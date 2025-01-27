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賴清德小年夜慰問北市警 回顧中華棒球英雄谷勤務動容

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

小年夜，賴清德總統下午1時許赴台北市警局中正第一分局慰問，警方特別準備中華隊棒球奪冠光榮返台、員警服英雄谷勤務回顧影片，並贈送客製化棒球給總統，對此賴清德表示感動，提醒員警務必注意執勤安全。

賴清德總統今午1時30分偕內政部長劉世芳、警政署長張榮興、台北市警局長李西河等人前往中正第一分局慰問、頒發加菜金，席間警方準備影片回顧去年中華隊在世界棒球12強賽奪冠、返台舉辦英雄谷活動時，員警執勤與有榮焉片段。

總統賴清德說，看完回顧影片、看見警察同仁不以工作辛勞為苦，反而分享奧運健兒或棒球英雄的榮耀，覺得非常棒。

中正一分局設籍人口不到5萬人，但出入人次超過百萬，交通繁重可見一斑；包含總統府，中央五院有四院在中正一分局轄區，轄內公司行號也不勝枚數，平時總統維安勤務也經常仰賴中正一分局員警，大家的責任十分重大，所以小年夜特別到此慰問。

賴清德總統今午1時30分偕內政部長劉世芳、警政署長張榮興、台北市警局長李西河等人前往中正第一分局慰問、頒發加菜金。記者李隆揆／攝影
賴清德總統今午1時30分偕內政部長劉世芳、警政署長張榮興、台北市警局長李西河等人前往中正第一分局慰問、頒發加菜金。記者李隆揆／攝影
賴清德總統今午1時30分偕內政部長劉世芳、警政署長張榮興、台北市警局長李西河等人前往中正第一分局慰問、頒發加菜金。記者李隆揆／攝影
賴清德總統今午1時30分偕內政部長劉世芳、警政署長張榮興、台北市警局長李西河等人前往中正第一分局慰問、頒發加菜金。記者李隆揆／攝影
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賴清德總統今午1時30分偕內政部長劉世芳、警政署長張榮興、台北市警局長李西河等人前往中正第一分局慰問、頒發加菜金。記者李隆揆／攝影
賴清德總統今午1時30分偕內政部長劉世芳、警政署長張榮興、台北市警局長李西河等人前往中正第一分局慰問、頒發加菜金。記者李隆揆／攝影
賴清德總統今午1時30分偕內政部長劉世芳、警政署長張榮興、台北市警局長李西河等人前往中正第一分局慰問、頒發加菜金。記者李隆揆／攝影
賴清德總統今午1時30分偕內政部長劉世芳、警政署長張榮興、台北市警局長李西河等人前往中正第一分局慰問、頒發加菜金。記者李隆揆／攝影
警方特別準備中華隊棒球奪冠光榮返台、員警服英雄谷勤務回顧影片，並贈送客製化棒球給總統。記者李隆揆／翻攝
警方特別準備中華隊棒球奪冠光榮返台、員警服英雄谷勤務回顧影片，並贈送客製化棒球給總統。記者李隆揆／翻攝
賴清德總統今午1時30分偕內政部長劉世芳、警政署長張榮興、台北市警局長李西河等人前往中正第一分局慰問、頒發加菜金。記者李隆揆／攝影
賴清德總統今午1時30分偕內政部長劉世芳、警政署長張榮興、台北市警局長李西河等人前往中正第一分局慰問、頒發加菜金。記者李隆揆／攝影
賴清德總統今午1時30分偕內政部長劉世芳、警政署長張榮興、台北市警局長李西河等人前往中正第一分局慰問、頒發加菜金。記者李隆揆／攝影
賴清德總統今午1時30分偕內政部長劉世芳、警政署長張榮興、台北市警局長李西河等人前往中正第一分局慰問、頒發加菜金。記者李隆揆／攝影
賴清德總統今午1時30分偕內政部長劉世芳、警政署長張榮興、台北市警局長李西河等人前往中正第一分局慰問、頒發加菜金。記者李隆揆／攝影
賴清德總統今午1時30分偕內政部長劉世芳、警政署長張榮興、台北市警局長李西河等人前往中正第一分局慰問、頒發加菜金。記者李隆揆／攝影

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