賴清德小年夜慰問北市警 回顧中華棒球英雄谷勤務動容

小年夜，賴清德總統下午1時許赴台北市警局中正第一分局慰問，警方特別準備中華隊棒球奪冠光榮返台、員警服英雄谷勤務回顧影片，並贈送客製化棒球給總統，對此賴清德表示感動，提醒員警務必注意執勤安全。

賴清德總統今午1時30分偕內政部長劉世芳、警政署長張榮興、台北市警局長李西河等人前往中正第一分局慰問、頒發加菜金，席間警方準備影片回顧去年中華隊在世界棒球12強賽奪冠、返台舉辦英雄谷活動時，員警執勤與有榮焉片段。

總統賴清德說，看完回顧影片、看見警察同仁不以工作辛勞為苦，反而分享奧運健兒或棒球英雄的榮耀，覺得非常棒。