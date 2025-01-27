氣溫驟降...南警找到90歲走失老翁 家屬感動喜極而泣

春節期間，多數員警沒休假，繼續在崗位上工作，守護民眾生命財產安全，南市員警除破獲賭場，也扶助路倒老翁，以及找到失智走失的老翁，並辛苦在重要路口及地點指揮交通，寒風中更顯艱辛。

市警二分局南門派出所警員郭㦤慧、孫崇傑，今天上午9時許接獲民眾報案，稱90歲父親清晨自行外出後即未返家，因老翁有輕微失智症，需按時服用藥物，所以家屬對老翁安危狀況很憂心，且因遍尋不著為免發生意外，遂報警失蹤人口請求警方協尋。

郭㦤慧、孫崇傑接獲報案後，立即了解相關案情，迅速受理失蹤人口協尋案件，且立即通報分局轉各單位協尋。兩人先調閱黃姓老翁住家周遭監視器影像，及查詢基地台定位，發現老翁先是在住家附近徘徊，隨後徒步外出便不見蹤影。

由於寒流來襲、氣溫驟降，且老翁患有疾病，員警擔心老翁身體狀況，決定驅車前往尋找，同時通知所內其他警力支援，以提升搜尋效率。派出所員警也加入搜索，經20分鐘搜尋，在北區一處巷弄內尋獲，當時老翁因身體虛弱，獨自坐在路邊無法自行移動，員警攙扶上巡邏車載返派出所，家屬趕到派出所，感動得喜極而泣，並喜喊「可以安心過好年了」。

南市警五分局日前獲報轄區某棋牌社有麻將賭博不法行為，經過多日蒐證，25日晚間10點多，出動20多名警力查緝，查獲林姓負責人及賭客36人，查扣賭資現金1萬餘元及營賭用具1批，全案依賭博罪嫌送辦。

台南市吳姓老翁昨天身體不適路倒，市警六分局警員楊東穎、陳偉庭執行巡邏勤務時據報，趕往現場，會同救護人員檢視傷勢，但老翁不願就醫，兩名警員唯恐發生二次意外，護送老翁返家休息，並聯絡家屬，吳姓老翁一再道謝。

安南區果菜市場為全市最大的菜市場，每逢春節前夕，大批人、車潮湧入採買年貨，造成果菜市場周邊路段易車多壅塞；警三分局做好交通疏導計畫及管制措施，並設置機動派出所提供各項服務及宣導，期能讓民眾順利採買年貨。

另，安平老街是春節旅客必到景點，警四分局員警不敢鬆懈，不畏寒風於路口及線上加強疏導，維護交通順暢。