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疑天雨視線不佳 夫妻撞「貨車尾門」兩人皆不治
一名52多歲李姓男子今天凌晨騎機車載著51歲林姓妻子行經新竹市南大路，疑似因天雨導致視線不佳，直接由後方撞上臨停在路邊卸貨的蝦皮貨車油壓板尾門，導致李男重傷當場失去生命跡象，後座的林女則被拋飛至對向車道，遭黎姓機車騎士騎車撞上，且黎男竟直接離開現場；消防人員到場，將兩人送醫急救，但兩人都不治死亡，車禍細節仍待警方調查釐清。
據悉，今天凌晨4點多，42歲吳姓男子駕駛蝦皮貨車違規臨停在南大路卸貨，豬肉販李男騎車載林妻行經該處，疑雨天視線不佳，未注意車前動態，直接撞上貨車油壓板尾門，李男因傷勢過重當場死亡，後座林妻被拋飛至對向車道，被路過的機車撞上，且騎機車的65歲黎男肇事後未停下，竟直接離開現場，涉嫌肇事逃逸。
警方與消防人員獲報到場，李男頭部有3乘5公分撕裂傷，林妻外觀僅多處擦傷，但兩人送醫急救後仍不治死亡，且夫妻駕駛的機車嚴重毀損，機車頭還斷裂卡在蝦皮貨車的油壓板尾門上，機車零件四散，而油壓板尾門也因撞擊力道猛烈嚴重變形。後續警方也進一步調查，並在光復路一帶尋獲趙濤的黎男，將其帶回偵辦，並釐清車禍肇責，全案朝過失致死罪嫌方向偵辦。
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