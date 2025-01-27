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破壞停車設備停霸王車遭通緝 新莊警2日威力掃蕩逮4人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊分局為維護轄內治安防制重大治安事件，連續2晚出動80名警力執行威力掃蕩臨檢、路檢，並重點打擊轄內幫派經營及出入場所。共查獲通緝犯4人。其中28歲潘男因詐欺遭通緝，原本四處藏匿欲回家過年，旦仍被新莊警方查獲解送歸案。

據了解，被通緝的潘男為工人，日前他將車停在收費停車場，但要離開時因不願繳費竟破停車場設備停「霸王車」。潘男毀損案件被移送至地檢署後，檢察官多次傳喚潘男均未到案發布通緝。潘男原本欲四處藏匿帶春節時回家過年，但因外出買午餐被巡邏警發現就逮。

新莊分局表示，在2天的威力掃蕩中共逮捕4名通緝犯，展現警方強勢執行公權力決心，絕不容不法挑釁。新莊分局長陳保緒表示，警方將持續加強夜間巡邏及臨檢，嚴密監控轄區治安狀況，同時呼籲民眾共同維護治安，若發現任何治安狀況，請立即撥打110報案。

新莊警方逮捕潘姓通緝犯。記者黃子騰／翻攝
新莊警方逮捕潘姓通緝犯。記者黃子騰／翻攝
新莊分局長陳保緒慰問執勤的警員。記者黃子騰／翻攝
新莊分局長陳保緒慰問執勤的警員。記者黃子騰／翻攝
新莊警方至黑幫常出入場所臨檢。記者黃子騰／翻攝
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