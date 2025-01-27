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澎湖馬公自小客與計程車相撞 3人受傷送醫

中央社／ 澎湖縣27日電

澎湖馬公市海埔路今天發生一起自小客車與計程車相撞事故，造成3人受傷；其中，自小客駕駛受困車內，警消用器材破壞車門救出送醫，肇事原因由警方調查釐清中。

澎湖縣政府消防局今天上午10時2分接獲民眾報案指稱，馬公市海埔路發生交通事故，有自小客車與計程車相撞，現場有3人受傷，其中1名駕駛人受困車內，請求派遣人車前往救援。

消防局獲報後，出動馬公分隊消防車、救護車，並請馬公港消防分隊支援救護車1輛，共5車12人前往救援。

勤務人員到達現場後回報，現場1輛自小客車與1輛營業小客車相撞的交通事故，現場有漏油情形，共有3人受傷；其中，自小客駕駛尚受困於車上，經勤務人員以破壞器材將駕駛座車門破壞後，分送三總澎湖分院與部立澎湖醫院就醫，肇事原因由警方調查釐清中。

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