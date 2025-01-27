澎湖馬公自小客與計程車相撞 3人受傷送醫
澎湖馬公市海埔路今天發生一起自小客車與計程車相撞事故，造成3人受傷；其中，自小客駕駛受困車內，警消用器材破壞車門救出送醫，肇事原因由警方調查釐清中。
澎湖縣政府消防局今天上午10時2分接獲民眾報案指稱，馬公市海埔路發生交通事故，有自小客車與計程車相撞，現場有3人受傷，其中1名駕駛人受困車內，請求派遣人車前往救援。
消防局獲報後，出動馬公分隊消防車、救護車，並請馬公港消防分隊支援救護車1輛，共5車12人前往救援。
勤務人員到達現場後回報，現場1輛自小客車與1輛營業小客車相撞的交通事故，現場有漏油情形，共有3人受傷；其中，自小客駕駛尚受困於車上，經勤務人員以破壞器材將駕駛座車門破壞後，分送三總澎湖分院與部立澎湖醫院就醫，肇事原因由警方調查釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言