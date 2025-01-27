台中警監守自盜偷娃娃機飾品未法辦？ 大甲警分局回應了

有媒體報導「台中警監守自盜偷財神爺僅調職未法辦」案，台中市大甲警分局今天回應指出，這名巡佐誤認查扣機台內有非查扣公仔，將公仔取出置於該所辦公室保管，發現誤拿後已放回原位，警方已祭行政處分，目前查無不法行為。

據指出，此爆料內容是由警方內部傳出；大甲分局今天說明，大甲分局日南派出所曾姓巡佐與同仁共同偵辦賭博暨違反電子遊戲場業案件，曾姓巡佐雖為帶班幹部，但未全程參與贓證物查扣過程。

他後來上班備勤巡視駐地時，誤認查扣機台內有非查扣公仔，將該公仔取出並置於該所辦公室保管；復經該所發現誤拿後，已將該公仔從辦公室重新置回查扣機台原位，日南派出所將曾員違規行為自檢報請處分。

大甲分局已依規定予以行政處分並調整服務地區，針對媒體報導曾員疑似竊盜情事，正調閱相關資料積極偵辦中，並無媒體報導指稱員警於休假時拿取物品及涉及違法未法辦等情事。