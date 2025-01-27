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台南地震災區傳物資遭假災民冒領 警澄清「未獲報案」
台南賑災楠西區傳出「救災愛心物資遭假災民大量冒領」，轄區玉井警分局偵查隊中午表示，至今未接獲民眾或賑災相關單位報案冒領；經查是民間自發救災物資站因讓民眾可自行領取，有人重複、大量領取，這種行為屬「發放管制問題」未涉刑責。
有災區廟宇指稱「有人拿布袋來裝救災物資，質疑是趁火打劫要拿去賣」，立即離開沒有再出現。楠西、玉井區公所則表示，領取救災物資都會要求簽名登記，雖有少數重複領取物資，但都有登錄，且提醒不要浪費救災資源與社會善心人士的好意。
玉井分局聲明，將持續配合區公所發放物資秩序維護，並加強災損嚴重區域、收容安置處所、公所及民間物資站等周邊巡邏及守望，全力維護轄區治安，以安定民心。
玉井分局長劉柏陞呼籲愛心物資應優先讓有需要的災民領取，如非災區民眾有任何需求可以向居住所在地里辦室洽詢，各區公所也都有窗口處理，讓愛心物資能幫助到真正有需要的災區民眾。
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