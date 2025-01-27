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寒流來襲… 彰化縣72人急病救護 4人OHCA

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

春節前夕，寒流來襲，彰化縣今天清晨最低溫約11度，消防局統計，彰化縣從26日零時到今天清晨8時共32小 時 ，計有72人急病送救護，其中有3人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳），消防局表示，依中央氣象署預告，今天氣溫會晚越冷，民眾仍應做好保暖。

這3個OHCA病患，分別2男1女，年齡最高是73歲，最年輕68歲，消防局強調，這3件OHCA案例，並非一定是因天冷造成猝死，原因仍須由醫師判定。

消防局表示，氣溫驟降，提醒老人家、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

彰化縣生局也建議民眾，避免大吃大喝及情緒起伏太大，避免飯後或飲酒後立即泡澡，並避開在清晨、日夜交替的高風險時段運動，有慢性病者應妥善控制病情及規律用藥，外出攜帶病歷卡及緊急用藥，如有如喘不過氣、胸悶、呼吸困難…等症狀，應立即送醫。

春節前夕，寒流來襲，彰化縣消防局統計，彰化縣從26日零時到今天清晨8時共32小時 ，計有72人急病送救護，其中有3人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳）。記者劉明岩／攝影
春節前夕，寒流來襲，彰化縣消防局統計，彰化縣從26日零時到今天清晨8時共32小時 ，計有72人急病送救護，其中有3人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳）。記者劉明岩／攝影

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