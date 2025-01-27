搭捷運遇突發攻擊 北市捷警授自保防衛術

台北市過年期間常被戲稱秒變空城，若搭捷運人少又遇到攻擊事件，台北市警察局捷運警察隊提醒，民眾可善用隨身物品做好防衛，像是包包、直傘、厚衣和車廂滅火器等。 台北市過年期間常被戲稱秒變空城，若搭捷運人少又遇到攻擊，台北市警察局捷運警察隊提醒，民眾可善用隨身物品做好防衛。中央社

近年來大眾運輸交通工具衝突事件頻傳，民眾過年期間搭車若突遇歹徒攻擊，在密閉車廂和人少狀況下，善用身邊物品防護為自保之道。

捷警隊督察組教官蔡賢明告訴中央社記者，民眾搭車時若突然遇到施暴，起初念頭不要想去制伏對方，應儘速找到防衛方式自保，並儘速離開施暴者周邊現場。

蔡賢明指出，遇到危險情況時，被攻擊者自身或旁人手邊剛好有保護、防衛性工具，可先將大包包放在身前，以保護重要部位（心臟或大動脈等）不要被施暴者刺到，包包被刺後也不要再前進，持續護住自身和後退即可。

同時，直到車門開啟後，再用包包推開施暴者逃出車廂外，後續交由警方和站方處理即可。

蔡賢明提醒，一般民眾因較無打擊經驗，在使用保護性、防衛性工具時，謹記勿將身上物品當作是要和施暴者對抗攻擊之用，應首重保護重要部位，以及拉開和施暴者的距離，適當時機可拋棄物品後逃跑。

除此之外，直傘也是可善用工具之一。蔡賢明指出，遭遇攻擊時，可持直傘延伸和施暴者的距離，並不斷戳向對方，以減少被攻擊機會；同時，也可反拿直傘，使用傘柄勾揮施暴者所持刀刃，降低對方攻擊注意力，隨即逃離現場。

蔡賢明指出，由於許多民眾習慣攜帶伸縮短傘，建議遇到攻擊狀況時不要使用，因傘柄常為中空設計易損壞，且伸縮設計在抵抗過程中恐意外縮短和施暴者距離，反而增加被刺傷機率。

若無器具可選擇自保時，蔡賢明表示，隨身厚外套也可使用，透過持衣甩向施暴者的持刀手纏繞，重力加速度可增加遭刺過程的障礙，拉長雙方距離並轉移施暴者的注意力，空隙期間可趕緊逃跑和大喊「對方有刀」，同時警示其他車廂乘客，以減少傷亡。

他說，由於捷運車廂都配有滅火器，但因瓶身過重，不建議民眾拿起作為攻擊物，建議可站一定距離處，拔掉滅火器插銷後朝施暴者頭部噴灑乾粉，可有效制止施暴者攻擊行為。

另外，民眾搭車若無法改掉看手機習慣，建議可抬頭、提高角度看手機，此舉有助拉開視野，一旦周遭發生異常狀況，仍可用餘光察覺，降低被傷害機率和增加生存機會。

蔡賢明說，若遇車廂人多較難逃跑時，因多數民眾缺乏打擊經驗，不建議自行近身壓制施暴者，可先推開對方並大喊有刀後逃跑，聞訊後周邊人群都會迅速散開，可減少當下受到重大攻擊，以等待救援人力到場處理。