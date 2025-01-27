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年節歡聚邊吃邊聊防噎到 北市消授哈姆立克救命術

中央社／ 台北27日電

農曆春節親友歡聚常邊吃邊聊，小心不慎噎到或吸進異物。台北市消防局提醒，若患者意識清醒、輕度哽塞時，可用咳嗽和用力呼吸排除，若異物難取則應採「哈姆立克急救法」。

民眾若不小心噎到或吸進異物，台北市消防局表示，若患者意識清醒、輕度哽塞，可用咳嗽和用力呼吸排除，若異物難取則應採「哈姆立克急救法」。（台北市消防局提供）
民眾若不小心噎到或吸進異物，台北市消防局表示，若患者意識清醒、輕度哽塞，可用咳嗽和用力呼吸排除，若異物難取則應採「哈姆立克急救法」。（台北市消防局提供）

消防局告訴中央社記者，過年期間飲食多為豐富盛宴，加上親友歡聚享用美食常談天歡笑，若飲食稍不專心容易發生食物噎到的意外，嚴重可能呼吸困難甚至死亡，事發時若身旁親友能馬上急救，就能挽救寶貴生命，避免悲劇發生。

消防局指出，當患者意識清醒、輕度哽塞時，應鼓勵以自發性咳嗽和用力呼吸方式排出，且過程中勿干擾患者；若異物仍無法取出，就應採取「哈姆立克急救法」進行急救。

當患者用手握住喉嚨且說不出話時，消防局提醒，身旁的人應立即詢問患者「是否噎到」，若患者點頭表示或沒有說話時，可嘗試以環抱戳腹姿勢排除。

消防局進一步說明，施救者可到患者身後並使雙腳成弓箭步，一手握拳（大拇指與食指形成拳眼，面向患者腹部）放於患者上腹部正中線，位置稍高於肚臍，另一手抱住就位的拳頭，雙手用力向患者的後上方快速重複推擠。

若異物無法排除且患者意識喪失癱在施救者身上時，消防局表示，應請旁人協助撥打119求救，同時弓箭步的後腳往後退，小心迅速將患者仰躺於地上，查看口腔有無可掏出的異物，若發現病人口腔內有可見異物時，先嘗試以手指清除。

同時，若已被手指清除後或無可見的固體異物時，應立刻確認患者呼吸狀況，若胸部沒有起伏，應立即給予胸部按壓30次（約1秒鐘2下的速率），並目視是否有異物排出或阻塞解除的現象，持續重複以上步驟，直到阻塞解除患者恢復呼吸，或急救人員接手為止。

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