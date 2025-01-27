海巡艦艇圍爐守歲 鳴號笛、報停進港成小確幸

許多海巡人員春節為守護海疆無法返家，海上圍爐別出心裁，生魚片、貢丸全餐或羊肉爐年夜飯一解鄉愁，但船上食魚忌翻身，而除夕鳴號笛、「報停」進港躲風浪則成了年節小確幸。 許多海巡人員春節為守護海疆無法返家，但海上年夜飯儀式感仍不可少，且每艘海巡艦艇食材都各具特色。圖為彰化艦。（海巡署提供）

海巡署艦隊分署彰化艦長詹正松告訴中央社記者，海巡人員常不分晝夜、節日執行任務，重要節日常在海上艦艇度過，即便春節年假無法返家團圓，但海上年夜飯儀式感仍不可少，且每艘海巡艦艇食材都各具特色。

詹正松指出，由於執勤班表都是提前排定，所以過年會在陸上或海上早可預期，若適逢要春節出勤，就會和家人提早吃團圓飯，並於登艦執勤的前1天將年菜食材存放於艦艇上的冰庫，再交由船上專業大廚負責烹飪。

談到海上圍爐菜色，詹正松說，每艘艦艇文化不同，菜色可由艦長安排或海巡人員提出，在能力所及和經費許可前提下滿足大家期待，他個人傾向準備薑母鴨、羊肉爐或麻油雞當主菜，因為配料可隨意添加，相對豐富，再搭配大廚所做的年節應景菜，和傳統圍爐差異不大。

但他笑說，曾有1年心血來潮，全艦艇的年夜飯全部都是生魚片大餐，大家集中在「第一餐廳」圍爐，也會留年菜給部分輪流執勤者享用。

有艦艇的年菜則結合當地特色美食，海巡署長室臉書粉專就曾發圖文揭露，新竹艦的特色年夜飯菜色全部離不開在地知名食材「貢丸」，像是貢丸火鍋、貢丸佐筍乾豬蹄、貢丸逼佛跳牆、拔絲新竹貢丸、紅豆新竹貢丸湯等，都令觀者會心一笑。

詹正松提到，海上航行有傳統禁忌，就是在船上吃魚不能翻身，避諱翻船之意，但隨時代變化，有些人已不在意。

結束圍爐的重頭戲，詹正松說，身為艦長當然就是發放紅包給大家討喜氣，並開放休閒時間，讓大家喝茶看電視、開心唱卡啦OK或到健身房運動，甚至有些海巡人員會在除夕夜使用艦艇號笛自嗨「鳴長笛」同慶。

詹正松指出，海巡艦艇在春節執勤若遇大風大浪，反而是小確幸，因為一旦確定可「報停」進港躲風浪，就會聽到許多海巡人員瞬間齊聲歡呼「太好了」。

在海上執勤逾30年的詹正松，一路自基層做起，海巡工作的酸甜苦辣都嚐過，回想曾在晃蕩艦艇上和讀小學的孩子視訊，竟被抱怨「爸爸自己偷坐海盜船」；如今2個小孩都已成年，他說，今年慰勤將首次帶他們上艦艇看看，讓他們親身了解爸爸和其他海巡人員的日常工作情形。