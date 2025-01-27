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外部電線掉到電車線！台鐵善化至新營站目前單線通車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

台鐵善化站至新營站今傳因異物纏繞電車線，導致電力設備異常，雙線不通。台鐵公司表示，因外部電線掉落至台鐵電車線，造成東、西正線電車線受損，導致善化至新市間雙線不通，經搶修後，西正線搶修完成，善化至新市間恢復單線雙向通車，東正線持續搶修中，今天全線新自強號3000型列車(含加班車)開放站票。

台鐵說，因1月27日07時38分，受善化站南邊大成路陸橋上外部電線掉落至公司電車線，造成東、西正線電車線受損，致善化=新市間雙線不通，電力單位已赴現場搶修中，外部電線掉落原因查明中。

台鐵表示，發生事件後，上午8時即刻成立公司本部一級應變小組、南區應變分組，經電力單位戮力搶修，西正線已於上午10時19分搶修完成，善化至新市間恢復單線雙向通車，東正線持續搶修中，預估搶修時間3.5小時；今日全線新自強號3000型列車（含加班車）開放站票。

另外，今早瑞芳至三貂嶺間電車線設備也發生故障事故。台鐵指出，今早7時17分起，因雙溪至四腳亭間電車線持續跳電，為配合電力單位搶修，上午9時15分起猴硐全站斷電封鎖，瑞芳至三貂嶺間路線暫時不通。經電力單位搶修發現，是「絕緣棒打穿所致」，上午10時46分搶修通電完畢，10時57分起三貂嶺至瑞芳間恢復雙向行車。

因外部電線掉落至台鐵電車線，造成台鐵東、西正線電車線受損，善化至新市間雙線不通，經搶修後，西正線搶修完成，善化至新市間恢復單線雙向通車，東正線則持續搶修中。圖／台鐵提供
因外部電線掉落至台鐵電車線，造成台鐵東、西正線電車線受損，善化至新市間雙線不通，經搶修後，西正線搶修完成，善化至新市間恢復單線雙向通車，東正線則持續搶修中。圖／台鐵提供
因外部電線掉落至台鐵電車線，造成台鐵東、西正線電車線受損，善化至新市間雙線不通，經搶修後，西正線搶修完成，善化至新市間恢復單線雙向通車，東正線則持續搶修中。圖／台鐵提供
因外部電線掉落至台鐵電車線，造成台鐵東、西正線電車線受損，善化至新市間雙線不通，經搶修後，西正線搶修完成，善化至新市間恢復單線雙向通車，東正線則持續搶修中。圖／台鐵提供
因外部電線掉落至台鐵電車線，造成台鐵東、西正線電車線受損，善化至新市間雙線不通，經搶修後，西正線搶修完成，善化至新市間恢復單線雙向通車，東正線則持續搶修中。圖／台鐵提供
因外部電線掉落至台鐵電車線，造成台鐵東、西正線電車線受損，善化至新市間雙線不通，經搶修後，西正線搶修完成，善化至新市間恢復單線雙向通車，東正線則持續搶修中。圖／台鐵提供
因外部電線掉落至台鐵電車線，造成台鐵東、西正線電車線受損，善化至新市間雙線不通，經搶修後，西正線搶修完成，善化至新市間恢復單線雙向通車，東正線則持續搶修中。圖／台鐵提供
因外部電線掉落至台鐵電車線，造成台鐵東、西正線電車線受損，善化至新市間雙線不通，經搶修後，西正線搶修完成，善化至新市間恢復單線雙向通車，東正線則持續搶修中。圖／台鐵提供
因外部電線掉落至台鐵電車線，造成台鐵東、西正線電車線受損，善化至新市間雙線不通，經搶修後，西正線搶修完成，善化至新市間恢復單線雙向通車，東正線則持續搶修中。圖／台鐵提供
因外部電線掉落至台鐵電車線，造成台鐵東、西正線電車線受損，善化至新市間雙線不通，經搶修後，西正線搶修完成，善化至新市間恢復單線雙向通車，東正線則持續搶修中。圖／台鐵提供

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