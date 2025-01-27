外部電線掉到電車線！台鐵善化至新營站目前單線通車
台鐵善化站至新營站今傳因異物纏繞電車線，導致電力設備異常，雙線不通。台鐵公司表示，因外部電線掉落至台鐵電車線，造成東、西正線電車線受損，導致善化至新市間雙線不通，經搶修後，西正線搶修完成，善化至新市間恢復單線雙向通車，東正線持續搶修中，今天全線新自強號3000型列車(含加班車)開放站票。
台鐵說，因1月27日07時38分，受善化站南邊大成路陸橋上外部電線掉落至公司電車線，造成東、西正線電車線受損，致善化=新市間雙線不通，電力單位已赴現場搶修中，外部電線掉落原因查明中。
台鐵表示，發生事件後，上午8時即刻成立公司本部一級應變小組、南區應變分組，經電力單位戮力搶修，西正線已於上午10時19分搶修完成，善化至新市間恢復單線雙向通車，東正線持續搶修中，預估搶修時間3.5小時；今日全線新自強號3000型列車（含加班車）開放站票。
另外，今早瑞芳至三貂嶺間電車線設備也發生故障事故。台鐵指出，今早7時17分起，因雙溪至四腳亭間電車線持續跳電，為配合電力單位搶修，上午9時15分起猴硐全站斷電封鎖，瑞芳至三貂嶺間路線暫時不通。經電力單位搶修發現，是「絕緣棒打穿所致」，上午10時46分搶修通電完畢，10時57分起三貂嶺至瑞芳間恢復雙向行車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言