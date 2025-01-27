楊梅休息站4死4傷 臉書粉專AI分析：道路設計有3大問題

國道1號楊梅休息站日前發生電動轎車自撞分隔島起火燃燒車禍，造成4死4重傷憾事。臉書粉專「標線改造台灣路」主編劉冠頡把發生事故地點的照片貼給「ChatGPT」，用人工智慧分析問題與改善方式，得出「車輛引導不足」等3大設計問題，且具參考價值，在分隔島已發生多起事故下，值得檢討。

他因此把結論貼上粉專，僅17小時就引來上百則留言和也30多次轉發，甚至有人留言「支持交通部直接撤換，改成 AI 交通部」、「三年12起事故,，高工局還是堅稱設計無失當」，不過也有人認為「圖貼的這麼偏頗，就這樣一小角」、「這個事件就是那個駕駛沒在看路造成的啦」。

以下是ChatGPT的答覆：從這張圖（照片）可以看出，該側車道的設計存在潛在的問題，特別是在駕駛者的視覺引導和失誤容忍度方面。以下是分析與建議：

1.設計問題分析

(1) 車輛引導不足

•斜紋分隔區域與入口匯流點的標線設計，可能未能有效引導駕駛者辨識出正確的行駛路徑。

•若駕駛者分心或不熟悉此地點，容易誤將分隔島當作行車道的一部分，進而發生碰撞。

(2) 分隔島位置與設計過於剛性

•該分隔島採用固定剛性結構（混凝土護欄），對於失控車輛沒有任何緩衝空間，可能導致嚴重碰撞事故。

•高速公路進出匝道的設計應考慮「失效安全」，減少碰撞的後果。

(3) 視線與速度管理不足

•該設計沒有明顯的減速警示或引導標誌，駕駛者若以高速進入，可能難以及時反應路徑變化。

•高速公路的休息站側車道設計應優先考慮駕駛者的視覺反應需求，例如增加地面標線的提醒效果。

2. 與原諒性設計和失效安全結合

•原諒性設計：現在的分隔島是剛性結構，缺乏柔性防撞設施，無法容忍駕駛者的輕微失誤。建議改為塑料導流桶、吸能護欄等柔性設施，減少碰撞的嚴重性。

•失效安全：在失誤發生後，應確保駕駛者和車輛的安全，避免分隔島設計成硬性障礙物。若駕駛者偏離路徑，應有足夠的緩衝空間，而不是直接撞擊剛性結構。

3. 改善建議

1.優化標線設計：

•增加匯流入口的對比色塊，讓駕駛者能明確分辨行駛方向。

•加設清晰的箭頭標誌，引導駕駛者正確進入匝道。

2.增設柔性設施：

•用塑料防撞桶取代混凝土分隔島，增加撞擊吸能效果。

•在分隔區域加裝反光貼條或動態減速燈，進一步提醒駕駛者注意。

3.減速與提醒措施：

•在進入匝道之前設置減速標線或提醒標誌。

•加設提示駕駛者減速的視覺警示（如路面顆粒標線或突起標誌）。

總結，該設計忽視了駕駛者潛在的操作錯誤和視覺誤判。優化設計時應以「原諒性」與「失效安全」為核心，確保駕駛者即使犯錯也能減輕事故後果，進一步提升休息站的安全性與使用體驗。

劉冠頡讀大學時因赴歐洲當交換生，對當地的交通規畫感興趣，並持續關注台灣的交通建設，他建立的臉書粉專「標線改造台灣路」受到關注， 有7.1 萬位追蹤者。他另也提出，漸變長度也是這個設計的另一個關鍵問題，也就是沒有預留一個行車距離，當駕駛發現犯錯時，能有時間可以立即改正。直接影響駕駛者的反應時間和操作安全性。延長漸變段並配合視覺引導和速度管理，可以有效改善這類側車道匯流區域的安全性，減少誤判與事故風險。