他在國1內側停車未擺放警示標誌 導致4車車禍釀一死駕駛均送辦

國道1號北上彰化路段昨（26日）晚間11點多發生4車車禍，第一輛急剎的車子呈90度側翻，造成副駕駛座劉姓女子重傷，送醫不治，4輛車駕駛人和另一名乘客都受傷，無生命危險，各駕駛人酒測值正常，都依過失致死罪嫌函送偵辦。

據了解，昨晚戴姓男子（29歲）駕駛轎車行經國1北上195.5公里時在內側車道停車，未依規定擺放警示標誌，駕駛轎車的黃姓女子（35歲）急剎沒撞上戴男的車子，後方駕駛轎車的黃姓男子（46歲）剎車不及而撞上造成黃女車子側翻，副駕駛座的劉女（32歲）被壓重撞車窗，當場沒呼吸心跳。

林姓男子（25歲）駕駛小貨車，見前方有車禍故事，急轉右方想閃避，因車速驟降及轉彎角度過大，想往左迴正卻撞上第一輛停在內側車道的戴男轎車，車禍事故因此也占用中線車道，致使小年夜前夕彰化路段塞車逾3公里。警方把4名駕駛人依過失致死罪嫌函送偵辦；最後一輛車的林姓駕駛人雖並未直接撞上黃女的轎車使劉女死亡，但警方今表示，都交給檢察官調查和裁處。

這起車禍造成4名駕駛和1名乘客分受四肢擦挫傷，1名乘客送醫到院前死亡。警方正調查車禍真正原因，包括戴男的轎車是否突然故障停在內側車道。