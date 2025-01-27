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96歲翁出門散步失聯 警尋獲倒臥草地幸無大礙家屬淚謝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園96歲鄭姓老翁昨清晨外出散步，卻到中午都未回家且聯繫不上，警方接獲家屬報案後展開調查，發現老翁往人煙稀少的一處樹林走去，前往查看發現他倒臥在草地淋雨，立即協助聯繫家屬，所幸老翁送醫後僅擦挫傷無大礙。

警方指出，鄭姓高齡老翁昨日清晨外出散步運動，直到中午都未返家，家人非常擔心立即外出尋找但遍尋不著，馬上向桃園警分局小檜溪派出所報案請求協尋，員警依規定受理並積極調閱周邊監視器。

對此警方發現鄭翁最後身影走向平日少有人前往的樹林荒地，巡佐駱俊宇立即率警員劉佾芃及詹云翔前往周邊搜尋，發現鄭翁倒臥在草地中，因天氣寒冷並下著雨，員警趕緊到附近民宅借雨傘幫他擋雨，同時通知消防人員及家屬趕到現場，經初步檢視鄭翁跌倒手腳有多處輕微擦傷，經送醫後已無大礙。

家屬表示，鄭翁平時有散步的習慣，雖然行動較為遲緩、聽覺有些退化但精神很好，平日外出散步都會準時回家，今天不慎在樹林中跌倒，幸好員警迅速協助尋獲，以後會多注意老人家的行動，對於員警熱忱地協助表達感謝，稱讚員警厲害。

桃園96歲鄭姓老翁昨清晨外出散步後與家人失聯，警方獲報調查發現老翁往一處樹林走去，前往查看發現他倒臥在地，所幸送醫後無大礙。記者周嘉茹／翻攝
桃園96歲鄭姓老翁昨清晨外出散步後與家人失聯，警方獲報調查發現老翁往一處樹林走去，前往查看發現他倒臥在地，所幸送醫後無大礙。記者周嘉茹／翻攝
桃園96歲鄭姓老翁昨清晨外出散步後與家人失聯，警方獲報調查發現老翁往一處樹林走去，前往查看發現他倒臥在地，所幸送醫後無大礙。記者周嘉茹／翻攝
桃園96歲鄭姓老翁昨清晨外出散步後與家人失聯，警方獲報調查發現老翁往一處樹林走去，前往查看發現他倒臥在地，所幸送醫後無大礙。記者周嘉茹／翻攝

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