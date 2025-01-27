快訊

川普收回關稅大刀！美國、哥倫比亞達成遣返移民協議 暫停報復制裁

林葉亭失智父親走失身亡 醫：防失智關鍵需改五大習慣

中職／台大首位職棒球員引退 藍翊誠勉勵後輩勇敢追夢

各地行人庇護島屢被撞 他引歐洲案例主張應有「原諒性設計」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

為擺脫行人地獄惡名，交通部大力倡導設置行人庇護島，卻屢屢發生汽車「切西瓜」撞上事件。雖然保護了行人，卻引起另一種聲音。也就是，庇護島的高度太高了，反而影響駕駛人的安全。臉書粉專「標線改造台灣路」主編劉冠頡就建議，應參考歐洲，不但視覺上看起來完整，而且寬度超過1.5公尺，高度只有10公分，如果真要阻擋車輛，前面只要上防撞桿就好，減少人員和環境的傷害。

根據內政部市區道路及附屬工程設計規範，明定行人穿越道長度25公尺以上應設置行人庇護島，其寬度以1.5公尺以上為宜，突出路面高度以20公分為宜，緣石應採屏障式。另規範，庇護島端部應設置相關安全設施，包括反光導標、危險標記、靠右行駛標誌或分道標誌、路中障礙物體線等。

但是，台中市北區進化北路沿線近來設置多個行人庇護島，但從去年10月至今，就發生18件汽車左轉、迴轉時，自撞行人庇護島事故，其中進化北路、學士路口的庇護島就有6件之多，網友甚至在谷歌地圖上標注是「高業績庇護島」。

對於庇護島該怎麼設計才好，「標線改造台灣路」主編劉冠頡建議，目前高度過高、尺寸過小且過於狹窄的庇護島，背離「原諒性設計」的原則。因為，零死亡願景應該是考慮每一個用路人的安全，而非僅限於行人，因此庇護島應採用能真正保護行人的設計，同時避免對違規駕駛者的過度傷害，以達到兼顧安全與包容的效果。

他說，台中市進化北路沿線的庇護島屢被車輛撞上，車輛左轉的軌跡應進一步驗證，高度若是依政府規定的20公分還好，但若高於此高度，就可能造成車輛和駕駛人的危險。另據媒體報導，雲林斗六因庇護島屢被撞上，打算加高到40公分，若果真如此，更是危險。

劉冠頡讀大學時因赴歐洲當交換生，對當地的交通規畫感興趣，並持續關注台灣的交通建設，他建立的臉書粉專「標線改造台灣路」受到關注， 有7.1 萬位追蹤者。他建議，國內應採歐洲類型，不但視覺上看起來完整，而且寬度超過1.5公尺，高度只有10公分，如果真的要阻擋車輛，前面只要防撞桿就好，不需要把整個島抬高到40公分，減少對人員或環境的傷害。

對於庇護島一事，消基會亦曾質疑，行人庇護島未能有效達到保障行人安全，反而成了駕駛的新危險區域，建議庇護島增設反光條，提升夜間或光線不足時的可見性。不過，消基會的說法，也引發人本交通團體不滿，曾聯合聲明，這10多起無人死亡的事故，其實就是藉由庇護島保護了10多條生命，更凸顯不適任駕駛人危險駕駛行為的問題。

劉冠頡提供的荷蘭行人庇護島設計，認為可供台灣參考。圖／劉冠頡提供
劉冠頡提供的荷蘭行人庇護島設計，認為可供台灣參考。圖／劉冠頡提供
劉冠頡說，道路上的行人庇護島若是太高，像是「頂樓加蓋」，一旦發生碰撞，可能導致駕駛人的嚴重傷害，背離「原諒性設計」的原則。圖／劉冠頡提供
劉冠頡說，道路上的行人庇護島若是太高，像是「頂樓加蓋」，一旦發生碰撞，可能導致駕駛人的嚴重傷害，背離「原諒性設計」的原則。圖／劉冠頡提供
劉冠頡提供荷蘭的行人庇護島設計，認為可供台灣參考。圖／劉冠頡提供
劉冠頡提供荷蘭的行人庇護島設計，認為可供台灣參考。圖／劉冠頡提供
劉冠頡提供的奧地利行人庇護島設計，認為可供台灣參考。圖／劉冠頡提供
劉冠頡提供的奧地利行人庇護島設計，認為可供台灣參考。圖／劉冠頡提供

行人地獄

延伸閱讀

竹南鎮這處街廓人行不卡卡 苗栗縣府考評拿第一名

新北市塭仔圳景觀大道莊泰路開放通車

撇取消行人庇護島 張智倫澄清：凍結預算是敦促改善非刪除

立委提案凍結人本交通預算因庇護島 Cheap：實在太白癡了

相關新聞

楊梅休息站4死4傷 臉書粉專AI分析：道路設計有3大問題

國道1號楊梅休息站日前發生電動轎車自撞分隔島起火燃燒車禍，造成4死4重傷憾事。臉書粉專「標線改造台灣路」主編劉冠頡把發生...

他在國1內側停車未擺放警示標誌 導致4車車禍釀一死駕駛均送辦

國道1號北上彰化路段昨（26日）晚間11點多發生4車車禍，第一輛急剎的車子呈90度側翻，造成副駕駛座劉姓女子重傷，送醫不...

吉伊卡哇人偶犯罪被警察銬走了？ 爆笑畫面讓遊客笑翻

日本超人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」現身高雄港愛河灣，與高雄燈會同步登場，由於昨晚高雄港灣陣風達8級，有網友貼...

寒流來襲… 彰化縣72人急病救護 4人OHCA

春節前夕，寒流來襲，彰化縣今天清晨最低溫約11度，消防局統計，彰化縣從26日零時到今天清晨8時共32小 時 ，計有72人...

外部電線掉到電車線！台鐵善化至新營站目前單線通車

台鐵善化站至新營站今傳因異物纏繞電車線，導致電力設備異常，雙線不通。台鐵公司表示，因外部電線掉落至台鐵電車線，造成東、西...

96歲翁出門散步失聯 警尋獲倒臥草地幸無大礙家屬淚謝

桃園96歲鄭姓老翁昨清晨外出散步，卻到中午都未回家且聯繫不上，警方接獲家屬報案後展開調查，發現老翁往人煙稀少的一處樹林走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。