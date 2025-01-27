各地行人庇護島屢被撞 他引歐洲案例主張應有「原諒性設計」

為擺脫行人地獄惡名，交通部大力倡導設置行人庇護島，卻屢屢發生汽車「切西瓜」撞上事件。雖然保護了行人，卻引起另一種聲音。也就是，庇護島的高度太高了，反而影響駕駛人的安全。臉書粉專「標線改造台灣路」主編劉冠頡就建議，應參考歐洲，不但視覺上看起來完整，而且寬度超過1.5公尺，高度只有10公分，如果真要阻擋車輛，前面只要上防撞桿就好，減少人員和環境的傷害。

根據內政部市區道路及附屬工程設計規範，明定行人穿越道長度25公尺以上應設置行人庇護島，其寬度以1.5公尺以上為宜，突出路面高度以20公分為宜，緣石應採屏障式。另規範，庇護島端部應設置相關安全設施，包括反光導標、危險標記、靠右行駛標誌或分道標誌、路中障礙物體線等。

但是，台中市北區進化北路沿線近來設置多個行人庇護島，但從去年10月至今，就發生18件汽車左轉、迴轉時，自撞行人庇護島事故，其中進化北路、學士路口的庇護島就有6件之多，網友甚至在谷歌地圖上標注是「高業績庇護島」。

對於庇護島該怎麼設計才好，「標線改造台灣路」主編劉冠頡建議，目前高度過高、尺寸過小且過於狹窄的庇護島，背離「原諒性設計」的原則。因為，零死亡願景應該是考慮每一個用路人的安全，而非僅限於行人，因此庇護島應採用能真正保護行人的設計，同時避免對違規駕駛者的過度傷害，以達到兼顧安全與包容的效果。

他說，台中市進化北路沿線的庇護島屢被車輛撞上，車輛左轉的軌跡應進一步驗證，高度若是依政府規定的20公分還好，但若高於此高度，就可能造成車輛和駕駛人的危險。另據媒體報導，雲林斗六因庇護島屢被撞上，打算加高到40公分，若果真如此，更是危險。

劉冠頡讀大學時因赴歐洲當交換生，對當地的交通規畫感興趣，並持續關注台灣的交通建設，他建立的臉書粉專「標線改造台灣路」受到關注， 有7.1 萬位追蹤者。他建議，國內應採歐洲類型，不但視覺上看起來完整，而且寬度超過1.5公尺，高度只有10公分，如果真的要阻擋車輛，前面只要防撞桿就好，不需要把整個島抬高到40公分，減少對人員或環境的傷害。