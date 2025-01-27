萬善同旁蔓草中深夜點燈 三重警包圍破士九賭場逮12人

新北市三重區二重疏洪道內萬善祠堂常有民眾聚集賭士九。三重警獲報經多日蒐證，日前趁夜間前往查緝，當場查獲擔任莊家的賴男及賭客共12人，查扣象棋、骰子及賭資23萬多元。詢後將負責人賭客分依圖利聚眾賭博、公共場所賭博罪嫌移送法辦。

據了解，擔任莊家的55歲賴姓男子，看準二重疏洪道內萬善同祠堂周遭空曠，一有異常很容易察覺，警方查緝十分不易，竟將露天賭場設置在昏暗偏僻的祠堂後方，並且都趁著夜間進行賭博，僅靠1盞檯燈來照明。博弈內容也非常單純，玩的是老式賭博「士九」象棋比大小，因此讓賭客很快就能上手。