鶯歌垃圾收運爆衝突 環保局硬起來捍衛執勤尊嚴控：妨礙公務

農曆年前是垃圾清運繁忙時節，新北鶯歌昨晚發生一起垃圾收運衝突事件，一名男子欲交付未包覆的酒甕回收，清潔隊員勸導請其以袋裝或打包，避免清運途中破裂造成危險，男子突然暴怒跳上車理論並有肢體衝突。新北市環保局態度硬起來，不姑息暴力，為捍衛同仁執勤安全，已提告妨礙公務。

新北市環保局說明，事件發生在25日晚間7時25分許，鶯歌區清潔隊同仁於鶯歌區鶯桃路296巷進行資源回收循線收運時，有民眾拿未包覆的酒甕，隨車人員請民眾裝袋以避免不慎破裂造成危險，未料該男子情緒突暴怒，與清潔隊員發生口角衝突，甚至直接跳上車理論並有肢體動作，不僅對清潔同仁身心有所威脅，也延誤收運進度，大批民眾等不到資收車。

鶯歌區清潔隊長郭文欽說，第一線清潔隊人員工作負荷本來就重，看到同仁遭不理性民眾粗暴對待，相當不捨，經報警處理後，資收車始接續完成後續收運作業，資收車2名清潔隊員已於昨晚下班後至派出所製作筆錄提告妨礙公務。

新北環保局長程大維也挺同仁提告並譴責暴力，程表示，春節前後收運量大增，對清潔隊員是沉重負擔，近期也因為玻璃類資收物未妥善包覆，頻頻造成同仁受傷事故，盼民眾務必遵守規定做好分類，易碎物品應妥善包覆以免造成傷害，若是大型傢俱及物件，則採預約收運，才能讓循線收運順暢，大家都能乾淨過好年。

程大維也重申，為保護所有清潔同仁，對所有妨礙公務及威脅同仁身心安全的行為都將嚴厲譴責，並訴諸法律，盼民眾給請潔隊員多一些尊重與支持。

有民眾目擊衝突過程，拍下影片放上網路社群，提到「剛目擊一場驚恐畫面，民眾直接跳上車要毆打清潔隊員，因為回收起了口角，希望大家能相互體諒，過年期間感謝清潔隊員加班的辛勞。」影片連結：