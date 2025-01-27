徒步闖紅燈遭機車撞飛又遭轎車輾 高雄7旬嬤送醫不治

高市77歲林姓老婦人昨晚8時外出採買年貨，疑徒步闖越鳳山區光復路一段與文聖路口的紅燈，遭謝姓機車騎士撞及後倒地，又遭從後駛至的轎車輾過卡在車底，經消防員搶救脫困，因頭部受創命危，送醫搶救，因傷重於凌晨宣告不治。

鳳山警分局調查，謝姓男子（19歲）昨晚8時許騎機車行經鳳山區光路一段西向東直行時，在文聖路口不慎擦撞疑徒步闖紅燈穿越路口的林姓老婦人，林婦倒地後，後方邱姓男子（47歲）駕駛的轎車未注意前方狀況，又輾過林婦，引起路人驚呼，林婦當場人卡在車底下動彈不得。

警消獲報趕抵現場，救護員將卡在車底的林婦救出，發現她頭部重創已呈現昏迷，緊急送醫搶救，因傷重於今天凌晨零時許宣告不治；據了解，林當時外出準備到對街買年節用品，沒想到卻發生憾事。