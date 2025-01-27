走路竟撿到一箱年菜 衝派出所拜託員警幫忙找年菜主人
雲林縣台西警分局橋頭派出所昨下午突有民眾抱著一箱年菜要警方幫忙找主人，原來是該民眾在超商附近拾獲，警方為此展開為年菜找主人的尋人任務，調閱沿線監視器畫面找到年菜主人，失主接到電話還以為是詐騙，後來才發現自己早上買的年菜不翼而飛，才趕緊到派出所領回。
「警察先生，我撿到一箱年菜，可以請你們幫忙找主人嗎？」橋頭派出所昨下午有民眾抱著在超商附近路口拾獲的年菜要警方幫忙找主人。
警方查看箱子內有2大包年菜，研判應是失主採買時不慎遺失，立即查閱相關資料，發現有一輛貨車行經超商附近路口，停等紅燈啟動時箱子從車上掉到路面，警方循線通知車主，車主一度以為是詐騙新手法，「年菜？掉在路上？不可能吧？」
車主後來清點車上的物品，發現早上採購的年菜不翼而飛，火速來到派出所領回，她表示，這是要給員工加菜的年菜，幸好找到了，不然就漏氣了。
警方提醒民眾，開車出門請先檢查車況，尤其是貨車更要注意車門是否拴緊，以免因貨物掉落成交通事故，得不償失。
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