高雄壽山「山道猴子」當警察面壓車刷彎 超慘下場曝光

鼓山警分局昨下午4時許到中山大學處理車禍，卻有改裝機車當著警察面前「壓車」刷彎，整個過程都被目擊民眾拍下，警方檢視影片後，認為該騎士已達危險駕駛要件，將通知他到案，並依公共危險罪移送法辦。

昨下午4時許，鼓山警分局接獲報案稱中山大學校區內發生交通事故，警方立即趕赴現場處理。經了解，事故為王姓男子（27歲）騎機車自摔，王男僅有輕微擦傷，經送醫檢查後無礙，現場未發現酒駕情事，警方已依規定完成測繪作業。

當時員警還在處理車禍時，正好一名騎士騎著改裝機車呼嘯而過，經過員警前方時，還刻意過彎壓車，且跨過雙黃線，絲毫不把員警看在眼裡。

後來有目擊者拍下該名誇張騎士的騎乘過程，將影片放上社群媒體引起熱議，影片輾轉傳到警方手中，經員警檢視影片，認為該騎士不僅壓彎，還跨過雙黃線，已構成危險駕駛要件。