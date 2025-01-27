台中民宅火警58歲男子陳屍床榻 警消發現起火點在他旁邊
台中市太平區1處民宅今天凌晨1時38分發生火警，警消到場時，附近鄰居已破門入內，並利用該住家水管自行引水將火撲滅。消防人員及警方鑑識人員勘查現場，住在1樓臥房內溫姓市民被發現時已死亡。
據了解，溫姓市民（58歲）中風行動不便，平時由兒子和媳婦照料，當時兒媳都外出上夜班，獲悉後立即返家，未料會有此情事。
據了解，火勢僅在死者的房內床上，並未延燒到其他房間及鄰宅，而他平日有抽菸習慣，一旁的垃圾桶外散落不少菸蒂，將進一步查明起火原因。另據警方初步勘查，現場大門反鎖，並無打鬥痕跡，也未發現汽油桶或可疑助燃劑，初步已排除人為縱火可能，正報請檢察官相驗。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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