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吉伊卡哇人偶犯罪被警察銬走了？ 爆笑畫面讓遊客笑翻
日本超人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」現身高雄港愛河灣，與高雄燈會同步登場，由於昨晚高雄港灣陣風達8級，有網友貼出吉伊卡哇人偶在風中倒立畫面，剛好2名員警巡邏經過，爆笑畫面讓遊客指「吉伊卡哇要被警察銬走了」。
有網友在Threads昨晚貼出一則影片，片中吉伊卡哇的人偶疑似因昨晚的強陣風突然倒立轉不過來，正當調整之際，剛好有2名制服警察巡邏經過，原PO拍下畫面。
原PO貼文指，剛剛去散步的小插曲，前面的弟弟問「為什麼有警察」，緊接著現場的大人回「吉伊卡哇要被銬走了」。後頭的媽媽表示 後面的表演應該不重要了催促小孩走了走了，讓前面的弟弟妹妹都擺出一個疑惑的臉超好笑。
苓雅警分局指出，當時分局員警巡邏經過，陪同高流管理人員執行未申請表演的街頭藝人驅離的動作，表演的人疑穿著倒立的吉伊卡哇裝扮，員警並未做出影片中所指「銬走」狀況。
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