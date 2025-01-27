吉伊卡哇人偶犯罪被警察銬走了？ 爆笑畫面讓遊客笑翻

日本超人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」現身高雄港愛河灣，與高雄燈會同步登場，由於昨晚高雄港灣陣風達8級，有網友貼出吉伊卡哇人偶在風中倒立畫面，剛好2名員警巡邏經過，爆笑畫面讓遊客指「吉伊卡哇要被警察銬走了」。

有網友在Threads昨晚貼出一則影片，片中吉伊卡哇的人偶疑似因昨晚的強陣風突然倒立轉不過來，正當調整之際，剛好有2名制服警察巡邏經過，原PO拍下畫面。

原PO貼文指，剛剛去散步的小插曲，前面的弟弟問「為什麼有警察」，緊接著現場的大人回「吉伊卡哇要被銬走了」。後頭的媽媽表示 後面的表演應該不重要了催促小孩走了走了，讓前面的弟弟妹妹都擺出一個疑惑的臉超好笑。